Победители 'Евровидения-2024' во второй раз приехали в Украину (фото)

Пока неизвестно, чем именно планирует заниматься Nemo в Киеве.

Победители международного песенного конкурса "Евровидение-2024" Nemo приехали в столицу.

Украинский артист Антон Крамер опубликовал в своем Instagram фото со швейцарским исполнителем на одной из улиц Киева.

Что именно планирует делать Nemo в столице – пока неизвестно. Однако на концерте артистов Jerry Heil пригласила их на свой сольный концерт во Дворце спорта, который состоится 4 апреля. Приняли ли победители "Евровидения-2024" это предложение – он официально пока не комментирует.

Видео дня

Кстати, это уже второй визит артистов в Украину. Впервые Nemo были здесь в октябре 2025 года. Они дали концерт в столичном клубе для украинских поклонников. Тогда о своем приезде они говорили так:

"За два года – во время "Евровидения" и вне его – у меня появилось очень много друзей из Украины. И я считаю, что невероятно важно показать: мы не забываем об Украине. Для меня важно быть именно здесь – приехать и поддержать украинцев, а также своих друзей. Показать, что я не боюсь сюда приехать".

Напомним, ранее представительница Украины на "Евровидении-2026" LELÉKA призналась, какое условие нарушила перед конкурсом.

Вас также могут заинтересовать новости: