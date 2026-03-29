Осознавая цену войны, ни один здравомыслящий лидер не согласился бы на нее, считает доктор Роберт Фарли.

Российскую экономику деформирует война, инфляция растет, процентные ставки повышаются, а технологический сектор потерпел крах. Однако РФ остается на плаву, хотя и увеличивает зависимость от Китая, Ирана, Северной Кореи и Индии.

Как пишет для издания 1945 доктор Роберт Фарли, преподающий курсы по безопасности и дипломатии в Школе Паттерсона, затраты для России значительно превысили ожидаемые. Он написал, что полномасштабное вторжение в Украину не имело долгосрочного смысла для России. А санкции деформировали экономику России.

"Ни один здравомыслящий лидер не начал бы войну, полностью осознавая цену, которую она повлечет за собой, так почему же Путин решил продолжать войну, несмотря на эти потери?", – задает он вопрос.

Краткий ответ, по его мнению, заключается в том, что хотя война нанесла России огромные убытки, ожидаемые затраты на ее продолжение не превышают ожидаемых затрат Путина на заключение мира. "Россия понесла огромные начальные затраты и навсегда оттолкнула от себя не только Украину, но и обширные просторы Европы и Азии", – пишет он.

Автор добавил, что продолжение войны в надежде вернуть часть этих потерь всегда имело больше смысла, чем просто сдаться. В частности, российское руководство могло считать, что возвращение президента Дональда Трампа приведет к быстрому прекращению поддержки Украины и, как следствие, к быстрому и приемлемому завершению войны. Но Трамп не оправдал ожиданий России: продолжаются поставки оружия в Украину, продолжается обмен разведывательными данными.

"И у России нет другого выхода, кроме как продолжать перебрасывать все больше солдат на фронт в надежде, что в этом году украинское правительство сломается", – пишет он.

Автор напомнил, как Россия противодействовала развитию украинского государства с момента обретения Украиной независимости от Советского Союза.

"Необдуманное решение Путина превратило краткосрочную неудачу в конфликт поколений, перечеркнув линии разлома в украинской политике и подрезав пророссийские голоса в Украине. Путину кажется, что единственный способ решить проблему, которую он сам себе создал, – это установить военный контроль над украинской политической системой и превратить Украину в несколько более крупную версию Беларуси. Когда это не удалось, лучшим из всех плохих вариантов стало измельчение Украины в порошок", – написал он.

Он добавил, что все усилия США, направленные на принуждение к прекращению огня, были неудачными и некомпетентными, характеризуясь недостатком профессионализма в переговорной команде и неполным пониманием ситуации. Однако, по его мнению, администрация президента Трампа, похоже, постепенно осознает, что "главное препятствие на пути к миру находится не в Киеве, а в Москве".

"Если эта война не закончится полной военной победой (а нет оснований полагать, что это произойдет для любой из сторон), она закончится только тогда, когда Россия поймет, что надежды на дальнейший успех на поле боя почти нет, и что затраты на продолжение войны превышают любые правдоподобные расчеты выгод", – написал он, добавив, что Путин вложил свой личный престиж в победу, и поэтому это решение "может быть еще долгожданным".

Напомним, что Украина нанесла самые масштабные в этом году удары по нефтяной инфраструктуре – поражены нефтяные терминалы в портах Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области. Беспилотники преодолели более 1000 км, прежде чем достичь целей. Таким образом, по оценке аналитиков, Украина сорвала планы Путина заработать на повышении цен на нефть, которое стало реакцией на войну в Иране.

Между тем, поскольку экономическая ситуация в РФ ухудшается, власти начали требовать деньги у олигархов. Таким образом в Кремле надеются перекрыть дыры в бюджете.

На фоне отсутствия успехов на войне и ухудшения экономической ситуации в России начало падать доверие к Путину. Номинально рейтинг Путина остается аномально высоким, достигая 70 процентов. Но это самый низкий показатель с 2022 года.

