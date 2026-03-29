Земля скрывала это 500 млн лет: ученые обнаружили странный сигнал под поверхностью планеты

На протяжении большей части прошлого века ученые копали почти в каждом уголке Земли. То, что они нашли, позволило найти невероятные объяснения древним тайнам, связанным с нашей планетой. Однако, как пишет The Pulse, находка горных пород, возраст которых достигает 500 млн лет, является ошеломляющей.

Что стало причиной этого странного подземного магнитного сигнала?

Как отмечается в материале, в последние годы наша планета все больше раскрывает свои тайны. В частности, сейсмологи обнаружили под земной корой огромный водоем на глубине около 640 км, который содержит в три раза больше воды, чем все поверхностные океаны вместе взятые.

Также был даже найден тайный и скрытый "пятый слой" земной коры.

"Это металлический шар вокруг ядра планеты, который ведет себя совсем иначе, чем остальные четыре слоя. Океан, бьющийся о морское дно, создает "гудение", которое невозможно услышать без специально разработанного оборудования", - объясняют в издании.

Древний тип горной породы, подчиняющийся собственным законам

Отмечается, что геологи обнаружили древнюю горную породу эдиакарского периода, который пришелся примерно на 500 млн лет назад.

"Эта древняя порода является чрезвычайно уникальной, поскольку обладает особым магнитным поведением, которое уже очень давно озадачивает лучшие умы в геологии. Команды исследовали горные породы в Марокко и задокументировали резкое изменение магнитного поля планеты более 500 миллионов лет назад", - добавили в публикации.

По словам авторов исследования, эти изменения в магнитном поле Земли не могли быть вызваны движением тектонических плит.

"Изучение нашей планеты с помощью спутниковых данных и экспедиций, копающих землю, в последние годы раскрыло несколько удивительных тайн. Эти конкретные породы в то время подвергались хаотическим магнитным изменениям, что доказывает: магнитное поле Земли никогда не было полностью стабильным", - объясняют в The Pulse.

Как это исследование изменило представления людей о древней Земле?

Благодаря этому исследованию можно понять, что магнитная среда в то время, вероятно, была слишком хаотичной, чтобы поддерживать жизнь.

Период, наступивший непосредственно после того, как эти породы сместились, стал началом животной жизни или "камбрийским взрывом".

"Раскопки Земли раскрыли много тайн о нас как о виде, но это открытие рисует гораздо более бурный период в жизни Земли", - подытожили в издании.

Другие исследования ученых

Также сообщалось, что астрономы обнаружили скрытую космическую "полость", которая незаметно защищает Луну от радиации. Ранее ученые предполагали, что Луна, не имея глобального магнитного поля и атмосферы, остается полностью открытой для сурового космического излучения, однако, как оказалось, это не так.

Кроме того, стало известно, что в США ученые обнаружили самую древнюю в мире окаменелую кожу рептилии. Отмечается, что исследователи смогли идентифицировать чешуйки и морщины в окаменелости, которые напоминают такие у современных крокодилов.

