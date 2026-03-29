Он рассказал, как Путин на 50 лет отдал российскую тайгу иностранцам, в то время как деревни приходят в упадок.

В Сибири наблюдается тотальная экономическая зависимость от китайского капитала, а местное население выживает только благодаря иностранным предприятиям. Об этом рассказал пленный российский военный с позывным "Пляс" в видео, которое обнародовала бригада "Рубеж".

По словам оккупанта, родом из Томской области, в глубинке РФ царит безработица и развал. Социальная инфраструктура во многих населенных пунктах фактически уничтожена.

"В Сибири как не было работы, так и нет. И таких, как мой город, тысячи по всей России. А сёла и вовсе приходят в упадок – нет ни школ, ни детсадов", – рассказал Пляс.

По мнению пленного, единственным источником хоть какой-то активности в регионе являются китайские компании. Они получили от Кремля карт-бланш на использование природных ресурсов.

"Работали у нас китайцы – пилорама. Путин дал им разрешение на аренду тайги на 50 лет. Они вырубают леса, делают себе заготовки", – отметил российский военный.

Он рассказал, что российские природные богатства массово вывозят за границу. Например, древесину активно экспортируют в различном виде.

"Бывает, кругляк отправляют вагонами, бывает – распиливают на доски", – поделился мужчина.

При этом он отметил, что даже на такую работу россиянам устроиться непросто. Приоритет отдается мигрантам, а местных берут лишь по остаточному принципу.

"Туда еще набирают узбеков – они по полгода работают и сменяются. Если есть места, тогда уже берут россиян", – пояснил Пляс.

По словам пленного, несмотря на эксплуатацию ресурсов, именно китайский бизнес является "спасительным кругом" для вымирающих городов:

"Если бы не они, город бы вообще загнулся".

В заключение он подчеркнул, что в Сибири формируется тотальная зависимость от Китая, тогда как уровень жизни самих россиян продолжает падать.

