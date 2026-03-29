В Николаевской области РФ обстреляла детский городок: погибла 13-летняя девочка

Среди десяти раненых значительная часть – дети

В Николаевском районе в результате дроновой атаки РФ ранения получили 10 человек, сегодня, 29 марта, в больнице скончалась одна из пострадавших – 13-летняя девочка, находившаяся в тяжелом состоянии.

Как сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры, в результате вражеского удара погибла 13-летняя девочка и еще семеро детей получили травмы.

По данным следствия, 28 марта около 19.50 военные армии РФ атаковали Николаевскую область с помощью БПЛА.

"В результате атаки пострадали 10 жителей одного из поселков Воскресенской территориальной общины, из них 8 детей, которые в это время находились в центре населенного пункта. Один ребенок – 13-летняя девочка – скончалась в больнице от полученных травм", – говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждения получили частные дома, автомобили, магазин и детский городок.

Начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным начальника Николаевской ОГА Виталия Кима, в результате удара повреждены три частных домовладения, три магазина и автомобиль. Кроме того, "Шахеды" атаковали Вознесенский район, повреждены окна учебного заведения и линия электропередач. Частично обесточен один из населенных пунктов района. Там, к счастью, пострадавших нет.

Десять раненых

Как писал УНИАН, в Воскресенской общине Николаевской области в результате атаки и падения обломков БПЛА на территории общественного места отдыха пострадали десять человек. Это две женщины в возрасте 40 и 18 лет, пять девочек и трое мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет. Пострадавших доставили в больницу. По данным начальника Николаевской ОГА Виталия Кима, по состоянию на утро 29 марта 40-летняя женщина и две девочки 13 и 15 лет находились в тяжелом состоянии. Еще шестеро пострадавших детей были в состоянии средней тяжести.

Вас также могут заинтересовать новости: