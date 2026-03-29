Мужчина проехал более 350 км на Tesla по Украине, чтобы проверить запас хода электрокара

Для многих водителей запас хода является одной из важнейших характеристик электромобилей. Никто не хочет ждать много времени, чтобы зарядить батарею своего авто и продолжить путь.

Автор YouTube-канала TESLA Model S Adventures решил проверить, сколько сможет проехать Tesla Model S с пробегом более 200 000 км на одном заряде. Для этого он поставил перед собой задачу: доехать из Коломыи (Ивано-Франковская область) в Ужгород (Закарпатская область) без подзарядки.

Как пишет Supercar Blondie длина маршрута составила 342 км. Навигатор прогнозировал, что поездка закончится с остатком заряда аккумуляторной батареи около 5%, но при условии постоянной скорости ниже 80 км/ч.

Видео дня

Интересно то, что уже через 24 км пути навигатор поднял прогнозируемый остаток заряда батареи до 10%. Более того, такие функции, как адаптивный круиз-контроль и автопилот, работали безупречно. Электромобиль смог самостоятельно ехать по извилистым дорогам и отлично понимал установленные ограничения скорости в населенных пунктах.

По словам блогера, маршрут через Карпаты добавил сложности этой поездке. Подъем на холмы потребовал больше энергии, из-за чего показатели расхода иногда превышали 200 Вт·ч/км.

Спуски же показали совсем другую картину. Благодаря рекуперативному торможению Tesla Model S фактически восстанавливал энергию на участках спуска, что улучшило окончательную оценку запаса хода в середине пути.

В издании отметили, что перед поездкой мужчина сменил зимний комплект колес на летние с 19-дюймовыми легкосплавными дисками Slipstream, которые имеют улучшенную аэродинамику.

Кроме того, блогер включил "режим дальности", чтобы ограничить использование системы климат-контроля и оптимизировать распределение мощности. Эти небольшие настройки могут значительно сэкономить расход заряда на длинных дистанциях.

В итоге эксперимент превзошел все ожидания. Tesla Model S преодолела весь путь длиной 354 км, сохранив 17% заряда. Средний расход составил 149 Вт·ч/км, что является отличным результатом.

Мужчина установил солнечные панели на Tesla и проверил, изменится ли запас хода

Ранее автор YouTube-канала The Tech of Tech установил на крышу электромобиля Tesla Model 3 портативные солнечные панели производства компании Bluetti. Он проверил, будет ли электромобиль заряжаться прямо во время движения.

Блогер рассказал, что солнечные панели имеют мощность 120 Вт и были подключены к электромобилю через электростанцию AC200P емкостью 2 кВт·ч. Теоретически его эксперимент удался, но есть несколько проблем.

По словам блогера, даже небольшая тень резко снижает мощность зарядки. Всего зарядка с помощью солнечных панелей увеличила запас хода на 11 километров.

