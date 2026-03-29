Ученые нашли вероятное последнее место обитания неандертальцев

Вновь открытое пространство, запечатанное песком около 40 тыс. лет назад, находится в глубине пещеры Вангард в комплексе Горхам на восточной стороне Гибралтарской скалы.

Предварительные результаты указывают на редкую капсулу времени, принадлежавшую одним из последних неандертальцев в Европе, спустя долгое время после того, как этот вид исчез с большей части континента, пишет Ecoticias.

Пещерный зал, нетронутый со времен ледникового периода

Археологи из Национального музея Гибралтара годами раскапывали песок в глубине пещеры Вангард в поисках проходов, заблокированных древними отложениями. И их труды увенчались успехом - они обнаружили камеру длиной около 13 м, расположенную высоко в потолке пещеры и изолированную от внешнего мира.

На ее нетронутом полу команда обнаружила кости рыси, гиены и грифа, а также следы когтей крупного хищника и одну раковину морской улитки.

"Учитывая, что песок, покрывающий камеру, был возрастом 40 000 лет, а значит, и сама камера была старше, это должны были быть неандертальцы", - объяснил директор Национального музея Гибралтара Клайв Финлейсон.

Побережье Гибралтара как оплот неандертальцев

Камера является частью более обширного пещерного комплекса Горхама на восточных скалах Гибралтара, где 4 смежные пещеры сохраняют следы жизни неандертальцев и ранних современных людей на протяжении более 100 тыс. лет.

Отмечается, что пещеры Горхама, Вангарда, Гиены и Беннета сейчас выходят почти прямо к морю, но во время ледникового периода их входы были обращены к суше.

ЮНЕСКО описывает этот комплекс как редкое доказательство того, что неандертальцы охотились на птиц и морских животных, выщипывали перья для украшений и вырезали абстрактные гравюры на стенах пещер - все это признаки гибкого мышления.

Радиоуглеродный анализ пещеры Горхама показал, что неандертальцы использовали это место примерно от 33 000 до 24 000 лет назад, что делает это побережье одним из последних европейских убежищ.

Ужины из морепродуктов и костры для изготовления клея

Раскопки в пещерах показывают, что неандертальцы здесь не только охотились на крупных наземных животных, но и добывали пищу на побережье.

В слоях мусора обнаружено множество раковин мидий и костей рыб, тюленей-монахов и дельфинов, многие из которых имеют следы от каменных орудий, что свидетельствует о том, что эти животные были съедены.

В 2024 году исследователи, работающие с Национальным музеем Гибралтара, Университетом Мурсии и Андалузским институтом наук о Земле, описали очаг в пещере Вангард, построенный для нагревания растительного материала до получения липкой смолы, используемой в качестве клея для копий с каменными наконечниками.

Таким образом, герметичная камера и эта смоляная мастерская вместе рисуют неандертальцев как прибрежных собирателей и умелых техников, а не как неуклюжих пещерных жителей, и будущие раскопки могут обнаружить захоронения или новые инструменты внутри скрытой комнаты.

Другие новости науки

Ранее сообщалось, что новые исследования выяснили, что тесная связь между людьми и собаками длится более 14 тыс. лет. В частности, ученые обнаружили доказательства того, что собаки жили рядом с людьми еще во время ледникового периода – более чем за 5 тыс. лет до того, как, по прежним представлениям, их одомашнили.

