В Иране заявили, что США готовятся к наземному наступлению и пригрозили ответить

Иран готов ответить, если американские войска будут развернуты.

В Иране заявили о готовности ответить на наземный удар США, обвинив Вашингтон в подготовке наступления, несмотря на то, что он стремился провести переговоры, а региональные государства встречались в Пакистане, чтобы прекратить боевые действия. Об этом пишет Reuters.

В частности, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф обвинил США в том, что они посылают сигналы о возможных переговорах, тайно планируя ввести свои сухопутные войска, подчеркнув, что Иран готов ответить, если американские войска будут развернуты.

"Пока американцы требуют капитуляции Ирана, наш ответ таков: мы никогда не примем унижение", - подчеркнул он во время своего обращения к нации.

Атаки на Израиль и отправка войск США

В то же время Reuters сообщает, что в субботу проиранские хуситы из Йемена совершили первые с начала конфликта на Ближнем Востоке атаки на Израиль.

"Эти удары указывают на потенциальную новую угрозу для мирового судоходства, которое уже пострадало от фактического закрытия Ормузского пролива - ранее канала, через который проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа", - предупредили в материале.

Также США отправили тысячи морских пехотинцев на Ближний Восток. По словам американских военных, первый из двух контингентов прибыл в пятницу на борту десантного корабля.

По информации газеты WP, Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, которые, скорее всего, будут предусматривать рейды подразделений специального назначения и обычных пехотных войск.

Переговоры в Пакистане

В свою очередь турецкий источник сообщил Reuters, что Анкара вместе с другими странами работает над предложением по открытию Ормузского пролива.

Другой дипломатический источник сказал, что приоритетом Турции является обеспечение прекращения огня.

"Обеспечение безопасного прохождения судов могло бы стать важной мерой по укреплению доверия в этом контексте", - добавил собеседник.

Опасность ударов хуситов

Из-за того, что Ормузский пролив фактически закрыт, также существуют опасения относительно морских путей вокруг Аравийского полуострова и Красного моря после того, как к конфликту присоединились йеменские хуситы.

"Сначала они нацеливались на Израиль, но во время войны в Газе они также атаковали суда в проливе Баб-эль-Мандеб, критически важном морском узком месте, ведущем к Суэцкому каналу. Аналитики отмечают, что возобновление атак в этом районе создаст дополнительное давление на мировую экономику", - подчеркнули в материале.

Ранее СМИ сообщили, что Иран уничтожил редкий самолет США стоимостью полмиллиарда долларов. Также известно, что во время этой атаки были ранены 12 американских военнослужащих и повреждены несколько самолетов-заправщиков.

По словам журналистов, фатальные повреждения получил и редкий E-3 Sentry. Таких на вооружении США всего 16 единиц, а изготовление каждого из них стоит около 500 миллионов долларов.

В то же время иранский оппозиционер Реза Пехлеви призвал США не заключать соглашения с Тегераном. По его словам, переговоры о мире с нынешним руководством Ирана лишь отложат угрозу для американцев на потом.

"Единственное, на что можно рассчитывать от остатков этого режима, - это выигрыш времени, обман и воровство. Они никогда не станут честными или настоящими партнерами в деле мира. Они будут выигрывать время, делать вид, что ведут переговоры, а затем вернутся к своим старым джихадистским методам, угрожая Америке, ее безопасности и интересам", - сказал Пехлеви.

Вас также могут заинтересовать новости: