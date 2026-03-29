Западные армии оказались бессильны перед дешевым роем дронов, пока Украина создает первую в мире интегрированную систему перехвата.

Дешевые иранские"Шахеды" фактически парализовали современные системы ПВО. Как сообщает Business Insider, ведущая армия США оказалась не готова к "экономике войны", где на дрон за $20 тысяч приходится тратить ракету за $4 миллиона.

Отмечается, что даже самые мощные установки, такие как Patriot, имеют ограниченный боезапас – всего 16 ракет, которые могут быть исчерпаны одной волной дешевого "роя".

"Я не думаю, что какая-либо армия в мире достаточно научилась у Украины тому, что нужно для борьбы с угрозой беспилотников", – отметил генерал в отставке и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Как говорится в материале, использование ракет PAC-3 за миллионы долларов против "Шахедов" экономически нецелесообразно. Это вынуждает Вашингтон перебрасывать дефицитные средства ПВО между регионами, оставляя другие направления, в частности Европу, без надлежащего прикрытия.

Как Киев стал мировым хабом

Пока США только адаптируются, Украина уже создала уникальную многоуровневую архитектуру защиты. По словам военного аналитика Франца-Стефана Гади, украинская система объединяет:

мобильные группы с зенитными орудиями;

акустические датчики и единую карту воздушных угроз в реальном времени;

самое дешевое оружие – дроны-перехватчики стоимостью всего $5 000.

Отмечается, что украинские перехватчики уже уничтожают более 70% "Шахедов".

Солдат подразделения "Птицы Мадяра" с позывным "Кусто" объяснил, что дроны-перехватчики способны догонять цели на скорости до 220 км/ч и уничтожать их даже на высоте 4–5 километров.

Более того, Украина интегрирует в этот процесс искусственный интеллект. Как отмечают бойцы, нейронные сети обучаются распознавать "Шахеды" со всех ракурсов, что позволяет автоматизировать процесс атаки.

Будущее войны

По мнению экспертов, навыки пилотов вскоре уйдут на второй план, уступив место полностью автономным системам. Петреус предупреждает, что победить такой рой традиционными методами будет невозможно. Единственным выходом видят оружие направленной энергии – лазеры и мощные микроволновые системы типа Epirus, которые способны выжигать электронику десятков дронов одновременно.

В настоящее время более 200 украинских специалистов уже консультируют партнеров на Ближнем Востоке, помогая защищать американские базы в Иордании и Бахрейне. Как подчеркивают СМИ, учебник по защите от дронов сегодня пишется именно в Украине.

Дешевые дроны – дорогие последствия

Ранее УНИАН писал, что страны Персидского залива вынуждены тратить значительные ресурсы на борьбу с иранскими дронами-камикадзе, используя дорогие истребители и ракеты для уничтожения относительно дешевых целей. Это создает невыгодное соотношение затрат, ведь один беспилотник стоит десятки тысяч долларов, тогда как его перехват может обходиться в сотни тысяч или даже миллионы. Эксперты отмечают, что такая тактика истощает ресурсы армий и технику.

Добавим, что ВСУ были удивлены тем, как США сбивают эти "Шахеды", ведь американские и союзные силы часто используют чрезвычайно дорогие ракеты, что выглядит неэффективно с экономической точки зрения. Украинские инструкторы также обратили внимание на проблемы с маскировкой систем ПВО, поскольку важные радары могут долго оставаться на одном месте и становиться легкой мишенью для ударов.

