Как удержать бойцов от СЗЧ: командир роты 110-й бригады назвал действенное решение

Чтобы удержать подчиненных бойцов от самовольного оставления части (СЗЧ), командир роты БПЛА 110-й бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручка, Герой Украины Владимир Мищенко дает им неофициальные отпуска. Об этом он рассказал в интервью Главкому.

"Я даю неофициальные отпуска на пять-десять дней, но смотрю на человека. Отпускаю под честное слово. Каждый из них знает, что если он где-то попадется пьяным или совершит какой-то другой проступок, то я его задним числом отправлю в СЗЧ. Люди уезжают и возвращаются", – говорит командир.

По его словам, бойцы действительно выгорают, и именно эта причина подталкивает их к мысли уйти в СЗЧ. Он рассказал об одном из таких случаев в его подразделении.

"Недавно ко мне приходит боец, он в пехоте воевал, имеет несколько ранений: "Васильевич, меня уже все так достало! Не могу. Пойду в СЗЧ". Я говорю: "Друг, смотри, сейчас 20 число. Де-вешка (дополнительное вознаграждение) приходит 24-26-го. Если ты сегодня-завтра уйдешь в СЗЧ, то деньги за этот месяц потеряешь. Кроме того, предлагаю тебе следующее: сейчас позвоню комбату, ты через "Армию+" пишешь рапорт на отпуск на 15 дней плюс двое суток на дорогу. Получаешь де-вешку, едешь в отпуск и спокойно себе на танцполе танцуешь с девушками. У тебя законный отпуск и де-вешка карман греет – 100 тыс. А потом вернешься и подумаешь, нужен ли тебе СЗЧ", – делится Мищенко.

Он говорит, что после того, как парень отдохнул, он приехал, сказал "спасибо" и дальше воюет. Командир утверждает: есть очень разные случаи СЗЧ, разные мотивы, и "их не надо ставить всех в одну корзину":

"Человек ушел в СЗЧ, а потом сам вернулся или его поймали, но как бы там ни было, он в строю и воюет. Но начинается бумажная волокита, и он месяцами не получает денежного обеспечения".

Он объяснил, что военного, который пришел после СЗЧ, в бригаде оформить не могут, "потому что он у нас как бы в командировке", поэтому и платить ему не могут. А в "старой" бригаде ему тоже не платят, потому что его уже нет в их документации.

"Конечно, мы ему делаем начисления – так, как когда-то в колхозах закрывали трудодни. В конце месяца подаем отчет в финчасть батальона, оттуда – в финчасть бригады, затем бригада делает доклад в ГБР, оттуда бумаги идут в Генштаб. И такой же длинной цепочкой спускается приказ "сверху" вниз", – говорит Мищенко.

По его словам, эта история может длиться до полугода, и в этот период человек не получает денег. Он отметил, что это "неправильный алгоритм, и государство должно подумать, как сократить этот путь, потому что это демотивирует людей".

"У нас в роте есть общая казна, из которой мы даем этим ребятам деньги на сигареты, еще на что-то – чтобы человек держался. Но это же не выход", – добавил он.

В то же время военный признал, что в его подразделении, как и в других, бывают случаи самоубийств. Он вспомнил один из них:

"Мы работали в населенном пункте Солодкое. В тумане враг спустился вниз, наши пилоты вступили в перестрелку и отступили из села. Я четко скорректировал, кому куда выходить, на какие азимуты, через какие посадки. Из Солодкого я их вытащил, не было такого: "стоять насмерть". Но на второй день нам нужно было занять другие позиции, и четверо пилотов отказались. Они, как оказалось, давно хотели перейти в другую бригаду и ушли в СЗЧ (в то время еще можно было так переводиться). Насколько я знаю, сейчас они воюют в других бригадах".

Мищенко добавил, что в его роте все всегда работают "как одна семья". Мол, никогда не было так, что он сказал: "так и будет, точка".

"Я всегда говорю: "Ребята, возможно, у кого-то есть другие варианты, вы все боевые, опытные, предлагайте. Мы делаем одно дело". Конечно, окончательное решение принимаю я", – отметил командир.

Проблема с СЗЧ в Украине

Ранее УНИАН писал, что трое военных ВСУ откровенно рассказали, почему ушли в СЗЧ и как изменилась их жизнь. Один из них, 25-летний боевой медик Кейси, поделился, что к такому решению его подтолкнула болезнь позвоночника, да еще и военное руководство не позволяло пройти лечение. Военный ушел в отпуск и через некоторое время вернулся не в свое подразделение, а в другое. Там он стал пилотом ударных БПЛА, служить ему стало легче, поэтому он не жалеет, что ушел в СЗЧ.

Также мы рассказывали, что, по словам офицера батальона "Свобода" Маргариты Омеляненко, большинство военных уходят в СЗЧ еще во время обучения, поскольку сталкиваются с неизвестностью, и это их демотивирует. В связи с этим, говорит она, самой большой проблемой является качественная подготовка к реальной войне, мол, новобранцам должны давать знания, соответствующие современным боевым действиям.

Вас также могут заинтересовать новости: