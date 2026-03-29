Более дешевая альтернатива авокадо: блогер посоветовала выращивать неожиданный продукт

Авокадо - это замечательный и вкусный продукт, содержащий полезные жиры и прекрасно сочетающийся с тостами, а также с другими блюдами. Однако известно, что в супермаркетах авокадо может стоить дорого, а также быстро портиться после созревания, пишет Mirror.

В то же время один блогер по садоводству Эми призвала людей полностью отказаться от авокадо и вместо этого выращивать в своих садах недорогую альтернативу, поскольку, как она отметила, ее "очень легко" выращивать самостоятельно.

"Если вы любите авокадо на тосте, но, как и я, живете в прохладном климате, где авокадо просто не растет, попробуйте выращивать вместо него бобы", - посоветовала блогер.

Несмотря на то, что это может показаться необычной заменой, Эми объяснила:

"Я знаю, что сейчас это может показаться не слишком увлекательным, но выслушайте меня, потому что они имеют удивительный вкус, если их измельчить с небольшим количеством масла и чеснока и намазать на тост. А еще их очень легко выращивать".

Как выращивать фасоль

Для тех, кто хочет выращивать бобы самостоятельно, эксперт добавила:

"Высевать семена можно весной или осенью: либо просто вкопав их в землю в выбранном месте, либо, чтобы обеспечить дополнительную защиту от мышей и других вредителей, сначала вырастив их в помещении в горшках или в таком глубоком контейнере для выращивания корней. Они не требуют особого ухода, просто убедитесь, что вы посадили их в хорошем солнечном месте, и не забывайте время от времени поливать их, чтобы они полностью не высохли".

По ее словам, выращивать бобовые - это не только приятный способ получить такую альтернативу авокадо, но и возможность улучшить качество почвы.

"Бобовые помогают закреплять азот из воздуха в почве, поэтому их выращивание может действительно улучшить вашу почву. А кроме того, вы можете просто оставить их в покое, и уже в начале лета будете собирать богатый урожай этих ярких бобов", - заверила блогер.

Другие советы экспертов

