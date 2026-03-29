Пышное цветение и гигантские бутоны: главные секреты ухода за магнолией

Именно весной дерево нуждается в "витаминах".

Апрель – самый важный месяц для магнолий, ведь именно в это время решается, зацветет ли ваш сад. О правильном уходе за деревом пишет издание Homes & Gardens.

Дайте дереву больше света

Магнолии обожают солнце. Если на крону падает тень от забора или соседних кустов, дерево может "лениться" цвести. Для идеального результата растению нужно 4–6 часов прямого солнечного света ежедневно.

Поэтому небольшая обрезка соседних растений, мешающих проникновению света, может существенно помочь бутонам раскрыться.

Правило "глубокого полива"

Апрельская погода коварна: то дождь, то солнце. Автор советует не поливать дерево часто. Лучше всего работает глубокое, медленное увлажнение почвы. Это заставляет корни расти глубоко в землю, а не оставаться на поверхности, что делает магнолию гораздо крепче. Чтобы влага не испарялась, землю вокруг ствола стоит засыпать корой (мульчировать).

Чем подкормить для крупных бутонов

Именно весной дерево нуждается в "витаминах". Для магнолий лучше всего подходят удобрения для кислотолюбивых растений. Но будьте осторожны: избегайте подкормок с большим содержанием азота. Потому что он заставит расти листья, а не сами цветы, которых вы так ждете.

Осторожно с обрезкой

Многие совершают ошибку, пытаясь сильно обрезать дерево весной. Магнолии растут медленно, поэтому сейчас можно убирать только сухие или поврежденные ветки. Профессиональный садовник Дрю Свейнстон предупреждает:

"Чрезмерная интенсивная обрезка весной может вызвать стресс у магнолии и уменьшить цветение в следующем году".

Защита от ночных "сюрпризов"

Даже если днем тепло, ночные заморозки могут убить нежные почки. Если обещают похолодание, маленькие деревья лучше накрыть специальным садовым волокном на ночь.

Также стоит заглядывать под листья – на цветы часто нападает тля или клещи, которых нужно сразу смывать мыльным раствором или специальными средствами.

Советы садоводам

