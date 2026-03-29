В народе православный праздник сегодня также называют Иванов день.

30 марта согласно новому календарю в православных храмах Украины чтят святителя Софрония, который стал епископом самой огромной и суровой епархии в истории православия. Рассказываем о традициях, что можно и нельзя делать в эту дату и какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю.

Какой православный праздник сегодня в Украине по новому стилю

30 марта православная церковь в Украине вспоминает святителя Софрония, епископа Иркутского - человека, который посвятил жизнь служению в самой суровой и отдаленной епархии. По старому стилю святого будут вспоминать 12 апреля.

Софроний родился в Рождество 1704 года в Украине, в семье военного. В крещении его назвали Стефаном. Детство прошло на Полтавщине, а юность - в Киевской духовной академии, после которой он пришел в Красногорский Преображенский монастырь и там принял постриг с именем Софроний.

Годы службы в монастырях Украины и Петербурга открыли в Софронии человека редкого таланта и духовной зрелости. Его порекомендовали Синоду поставить епископом Иркутским - как человека, способного оправдать самые высокие ожидания.

В 1754 году Софроний приехал в Иркутск и застал там епархию в тяжелом состоянии: храмы пустовали, духовенства не хватало, а христианство еще не укрепилось среди. Тогда святитель взялся за дело: просвещал верующих, налаживал церковную жизнь, занимался миссионерством среди язычников, этого же и требовал от каждого священнослужителя.

До конца жизни Софроний также сохранил теплую привязанность к Красногорской обители на родной Полтавщине, где он провел юность. Святитель регулярно посылал туда средства. Свои последние дни Софроний провел в молитве - он так и дождался разрешения Синода уйти на покой.

Кого еще почитают сегодня в новом церковном календаре:

преподобного Иоанна Лествичника;

пророка Иоада;

апостолов Сосфена, Аполоса и других;

святую Евулу;

преподобного Иоанна, безмолвника,

а также преподобного Зосиму, епископа Сиракузского.

Церковный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю 30 марта вспоминают святого Алексия, человека Божия - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в староцерковном календаре, какие обычаи и запреты соблюдают в этот день.

Что можно делать сегодня

30 марта 2026 начинается шестая неделя Великого поста, которая называется Вербной - воскресенье на этой неделе будет Вербным. Сегодня обращаются с молитвами к святому Иоанну Лествичнику - просят святого послать дождь, чтобы земля напиталась влагой и дала хороший урожай.

В народе 30 марта называют Иванов день, а также Вербич.

В день памяти Иоанна Лествичника принято готовить особую выпечку в форме лесенки. Из теста раскатывают две длинные полоски, укладывают их параллельно, а сверху вместо ступенек выкладывают маленькие пирожки - по числу членов семьи. Каждый должен съесть свой, чтобы здоровья хватило на весь год. В старину выпечку освящали в церкви святой водой, а одну лесенку оставляли для домового - ее клали на тарелку в укромном месте вместе с молоком.

Такая "лесенка" не просто угощение - она символизирует духовный путь человека к Богу, о котором Иоанн Лествичник написал в своем главном труде "Лествица".

Также сегодня - благоприятный день для отказа от вредных привычек, пересмотра своих целей и добрых обещаний самому себе.

Чего нельзя делать сегодня

Церковь в этот день, как и в любой другой, порицает ссоры, сквернословие, сплетни, зависть и уныние. Нельзя отказывать в помощи, обижать людей и животных.

До 11 апреля включительно продолжается Великий пост 2026, постящиеся в этот период отказываются от скоромной пищи.

В народе этот день считается временем разгула темных сил, поэтому советуют быть особенно осторожными. По народным поверьям сегодня нельзя:

носить темную одежду - притягивает неприятности;

говорить дома на повышенных тонах - разбудишь домового, и он отомстит;

сплетничать о соседях - это может обернуться серьезной враждой;

Не стоит также сегодня давать деньги в долг - велика вероятность, что не вернут.

Приметы на 30 марта

По природе этого дня можно понять, каким будет лето и погода в ближайшее время:

на березе появились листья, а на ольхе еще нет - лето будет сухим;

начались затяжные дожди - будет много грибов;

пчелы вылетели из ульев - к теплой весне;

расцвели одуванчики - лето будет коротким.

Вербная неделя обычно очень холодная - после кратковременного потепления бывают возвратные заморозки. Поэтому из шкафа приходится снова доставать теплые вещи. В народе есть даже поговорка: "Вербич - кожух тібрич".

