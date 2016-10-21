В Совфеде России рассказали, почему Путин аннексировал Крым

Об этом спикер Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью швейцарской газете Tages Anzeiger, передает РБК.

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"В то время Украина уже четко заявила, что хочет присоединиться к НАТО. Альянс со своей стороны не дистанцировался от этого намерения и не дал нам (России — Ред.) никаких гарантий, что Украина останется внеблоковым государством", - рассказала она.

"В течение нескольких месяцев корабли НАТО оказались бы перед нашим портом в Севастополе. Этого Россия не могла допустить", — подчеркнула спикер Совфеда.

Ранее военный прокурор Руслан Кравченко назвал войска Российской Федерации, которые принимали участие в захвате Крыма, и рассказал о подготовке "зеленых человечков", техники.

Напомним, Рада определила дату начала временной оккупации Крыма. Законом в Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" устанавливается, что датой начала временной оккупации 20 февраля 2014 года.