В Киеве следующей зимой будут работать 'тепловые скорые', – Харченко

Такие мобильные микро-ТЭЦ будут выезжать "к пациенту" – туда, где россияне уничтожили все возможности для теплоснабжения.

Киев начал готовиться к новому отопительному сезону. Планируется реализовать трехступенчатую систему обеспечения киевлян теплом, где последний уровень будут составлять "тепловые скорые". Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В частности, он прокомментировал планы киевских властей развернуть в столице сеть мини-ТЭЦ и резервных источников питания.

"Идея в том, что есть несколько уровней защиты. Первый уровень – это когенерация. Киев погрузился в блэкаут, но все эти мини-ТЭЦ, на которых еще и установлены аккумуляторные комплексы, не отключаются", – объясняет Харченко.

По его словам, благодаря этим мини-ТЭЦ вся коммунальная инфраструктура продолжит работать в режиме "острова". Однако и на случай ударов по мини-ТЭЦ тоже должен быть резервный план. Тогда подключаются мощные дизель-генераторы, "фактически дизельные электростанции".

"И вот последняя ситуация – когда уже в каком-то районе все вышло из строя, что-то сломалось и не работает. Тогда туда приезжают мобильные котельные и генераторы. То есть выезд на место, так сказать, к пациенту", – объясняет Харченко концепцию "тепловой скорой".

Вместе с тем энергетический эксперт подчеркивает, что речь идет именно о резервных мощностях, которые не станут постоянной заменой для крупных ТЭЦ.

"Они рассчитаны на то, чтобы критическая ситуация не длилась более двух недель, условно говоря", – отметил Харченко.

Проблемы системы отопления в Украине

Как писал УНИАН, ранее энергетический эксперт Андрей Закревский отмечал, что зимняя ситуация с отоплением в Киеве во время российских ударов показала необходимость глубокого реформирования системы теплоснабжения в Украине. По его словам, одним из ключевых решений может стать внедрение индивидуальных тепловых пунктов, поскольку дома имеют разный уровень утепления, а это влияет на эффективность потребления тепла.

В то же время эксперт подчеркнул, что модернизацию нужно проводить осторожно, учитывая особенности существующей инфраструктуры. В частности, часть когенерационных и сетевых установок может работать в режиме энергоострова, тогда как другие к этому не приспособлены, что создает дополнительные технические вызовы для обновления системы.

