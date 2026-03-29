Трамп хочет вывести американские войска из Германии, - The Telegraph

В Германии обсуждают требование Трампа об увеличении финансовых обязательств стран-членов НАТО.

В Германии опасаются, что президент США Дональд Трамп может вывести американские войска из страны. Как пишет The Telegraph, американский лидер рассматривает возможность радикальной реорганизации НАТО.

Отмечается, что в Германии обсуждают требование Трампа об увеличении финансовых обязательств стран-членов НАТО. Более того, он рассматривает вывод американский войск с территории Германии еще с момента своего возвращения на должность президента США в 2025 году. В издании подчеркнули, что такой шаг может повлиять как на единство Альянса, так и на безопасность Германии.

Согласно предложениям, которые рассматривает Трамп, союзники по НАТО, которые не смогут увеличить военные расходы до 5% от ВВП, могут быть исключены из процесса принятия ключевых решений. Сюда входят расширение альянса, совместные миссии и даже активация взаимной помощи согласно Статье 5, подчеркнули в издании.

Видео дня

Журналисты напомнили, что сейчас все страны-члены НАТО должны тратить на оборону не менее 2% от ВВП. Тем не менее, Трамп требует еще больше увеличить военные расходы.

В издании отметили, что эти планы должны быть представлены на саммите, который состоится позже в Анкаре. Однако не все страны готовы согласиться с этим требованием, включая Германию, которая в 2025 году потратила на оборону около 2% от ВВП.

В Bild обратили внимание на то, что планы Трампа о выводе войск из Германии совпадают с предложением праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая считает, что Берлин должен избавиться от американского присутствия.

Трамп может заключить сделку с РФ за спиной Европы

Ранее The Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников писало, что в Европе растут опасения, что США могут бросить своих союзников по НАТО и заключить сделку с Россией. Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может отказаться защищать союзников в случае нападения России на их территорию.

Британский военный источник также выразил опасения, что США могут отказаться защитить восточный фланг НАТО в случае нападения. В издании подчеркнули, что эти опасения были высказаны в тот же день, когда США обдумывали возможность перенаправить ключевые ресурсы, предназначенные для Украины, на Ближний Восток.

