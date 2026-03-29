Норвегия отказалась закупать 'морские' дроны для наблюдения за действиями РФ на севере

Норвегия представила обновленный долгосрочный план обороны на 2025–2036 годы. Он предусматривает, в частности, выделение дополнительно почти 12 млрд долларов и отмену некоторых программ, одной из которых стал проект закупки беспилотников дальнего действия для проведения морской разведки на Крайнем Севере, пишет Breaking Defense.

Отмечается, что отмену закупки дронов планируют компенсировать сотрудничеством с Великобританией в направлении беспилотников дальнего действия, а также частично обеспечить возможности разведки в регионе благодаря космическим решениям.

В Defense Express подчеркнули, что с помощью этих беспилотников Норвегия молгла бы следить за действиями России на Крайнем Севере. В издании напомнили, что потребность в беспилотниках для работы в арктических условиях в стране задекларировали еще в 2024 году. Такие дроны должны были иметь возможность осуществлять мониторинг обширных территорий в течение длительного периода времени.

Видео дня

Одним из кандидатов на закупку неофициально был беспилотник MQ-4C Triton от компании Northrop Grumman. В издании добавили, что еще два года назад вице-президент компании по программам автономности, наблюдения, разведки и целеуказания Даг Шаффер подтвердил интерес Норвегии к их дрону.

В издании считают, что MQ-4C Triton мог быть отвергнут из-за высокой стоимости дрона, составляющей сотни миллионов долларов. Тем не менее, в компании настаивали на том, что высокую цену беспилотника компенсируют его возможности.

Кроме того, в издании напомнили, что в начале 2026 года американская компания Shield AI продемонстрировала на учениях в Норвегии то, как проверенные в Украине дроны V-BAT могут работать в суровых арктических условиях. Также летом 2024 года Норвегия подписала с Данией письмо о намерениях сотрудничества, в том числе в области беспилотных летательных аппаратов, и в прошлом году Копенгаген приобрел четыре беспилотника MQ-9B SkyGuardian с поставками в 2028-2029 годах.

Армия США ищет простые и доступные методы борьбы с малыми дронами

Ранее Defense Оne писало, что США американская армия изучает возможность применения стандартных боеприпасов – включая пули, миномётные и артиллерийские снаряды – для уничтожения небольших беспилотников. Такой подход рассматривается как альтернатива более дорогим и специализированным системам ПВО.

Инициатива американских войск связана с тем, что малые дроны становятся всё более распространёнными. Существующие средства борьбы с ними не всегда экономически оправданы.

