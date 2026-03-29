Топливный армагеддон для РФ: дроны ВСУ парализовали нефтеперерабатывающие заводы противника, – CNN

Правительство России в срочном порядке готовит запрет на экспорт бензина.

Пока Кремль наполняет кошелек благодаря дорогим баррелям и лазейкам в санкциях, украинские военные взялись за "перекрытие крана" прямыми атаками на вражескую инфраструктуру. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского и спутниковые снимки.

По имеющимся данным, только за последний месяц было совершено 10 масштабных налетов на российские объекты, некоторые из которых расположены глубоко в тылу.

В частности, компания Vantor обнародовала свежие спутниковые снимки от 27 марта 2026 года, на которых зафиксирован гигантский пожар на нефтяном терминале "Усть-Луга" на севере РФ.

Под ударом оказался и завод в Ярославле. Несмотря на заявления губернатора Михаила Евраева о "нейтрализации более 30 беспилотников", украинские военные подтверждают прямое попадание и сильный пожар.

Особенно болезненным для врага стал налет на объект в Балтийском море. По данным Службы безопасности Украины, БПЛА "повредили нефтезаправочные станции и резервуарный парк, где хранятся нефть и нефтепродукты".

Комментируя атаку, Владимир Зеленский отметил:

"Мы ответили на удар по нашей энергетической инфраструктуре. Мы ответили мощным ударом, уменьшив мощности Усть-Луги".

По его словам, после налетов "40 процентов их (российских, ред. УНИАН) мощностей остались на этом объекте".

Кроме того, под ударом оказались порт Приморск и завод компании "Роснефть" в Саратове. По мнению СМИ, российская нефть, которая ранее торговалась со скидкой, теперь иногда продается с премией из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Снимая санкции с агрессора, который ежедневно зарабатывает деньги, они передают важную информацию об атаках", – раскритиковал ослабление санкций Зеленский.

По данным агентства ТАСС, из-за ударов российское правительство готовится ввести запрет на экспорт бензина, который должен вступить в силу со следующей среды. В то же время газета "Коммерсант" сообщает, что причиной являются убытки на внутреннем рынке и "незапланированное техническое обслуживание НПЗ".

Зеленский четко обозначил позицию Киева относительно дальнейших действий. По его мнению, прекращение огня возможно только при одном условии.

"Россия должна прекратить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Тогда мы не будем наносить ей ответный удар", – подчеркнул президент.

Ранее УНИАН писал об анализе ударов Украины по российским нефтяным портам и инфраструктуре от эксперта. Эти порты вместе обеспечивают примерно 45% перевалки российской нефти, еще около 40% – порты Черного моря. Если эти направления вывести из строя или сильно ограничить, то России фактически останется лишь около 15% мощностей (Дальний Восток и северные маршруты).

Добавим, что до этого глава российского фонда Кирилл Дмитриев высказался, будто бы Европа будет вынуждена снова обращаться к Москве за энергоресурсами. РФ предупредила о "самом остром энергетическом кризисе", к которому, по их мнению, ЕС не готов.

