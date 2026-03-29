Фицо угрожает заблокировать 20-й пакет санкций против России

Фицо раскритиковал Еврокомиссию и Владимира Зеленского из-за остановки транзита российский нефти по трубопроводу "Дружба".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он может заблокировать 20-й пакет санкций против России, если Европейский Союз не заставит Украину возобновить поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба". Об этом пишет Ta3.

"После остановки транзита газа это уже второй открыто враждебный и экономический вредный шаг Зеленского против Словакии. Европейская комиссия ничего не сделала, чтобы заставить президента Украины что-либо предпринять", - сказал премьер Словакии.

Также Фицо обвинил Еврокомиссию в "двойных стандартах" из-за того, что она якобы ставит интересы Украины выше интересов стран ЕС. По его словам, недавно правительству Словакии пришло письмо с угрозами за меры по защите внутреннего топливного рынка. Он добавил, что в это же время Украине пришли "письма, полные любви и понимания".

"Если Европейская комиссия намерена продолжать действовать подобным образом и ставить интересы Украины выше интересов Словакии, она должна забыть о поддержке 20-го пакета санкций против РФ или о нашей помощи в скорейшем вступлении Украины в ЕС", - подчеркнул Фицо.

Словакия может заблокировать кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может присоединиться к блокированию кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины. По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поступает правильно, блокируя принятие кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро.

Фицо подчеркнул, что в будущем может возникнуть ситуация, когда его страна также заблокирует кредит ЕС для Украины, но не уточнил, при каких обстоятельствах это может произойти.

