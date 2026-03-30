Он рассказал, каких целей планируют достичь США в Иране.

За кулисами между Ираном и США сохраняется много закрытых каналов для продолжения переговоров. В частности, конфиденциальные контакты идут через Оман, Катар, другие арабские страны и даже Пакистан, сказал экс-глава МИД Павел Климкин в интервью Радио Свобода.

"Результат должен быть, поскольку способность Ирана развивать и ядерную, и ракетную программу сейчас уменьшена. Но далеко не нивелирована. Для Израиля это вопрос не только национальной безопасности, это вопрос выживания. И это личный вопрос для Биньямина Нетаньяху. Он его "продвигал" очень много лет как политик", – сказал он.

По словам экс-министра, союзники планируют окончательно лишить Иран контроля над обогащением урана, добиться сокращения производства баллистических, крылатых ракет и дронов большой дальности, поставив их "под процедуры контроля, инспекции, мониторинга, верификации". Еще одна цель – ограничить возможности Ирана поддерживать радикальные организации в других странах.

"Если Иран на это согласится, санкции будут ослаблены. Но сегодня руководство Ирана считает ядерную и баллистическую программы залогом безопасности своего режима. И ограничение возможности развивать эти программы может означать коллапс режима, только отложенный, что и является целью ключевых игроков в этой истории. Будет ли предварительная договоренность? Я считаю, что будет. Но это будет действительно некая временная реальность, поскольку регион Ближнего Востока не вернется к тому, как он существовал в конце XX или в начале XXI века", – рассказал Климкин.

Он добавил, что Украина приняла правильное решение, помогая странам Персидского залива отражать атаки Ирана: "Это политически правильно, поскольку увеличивает наш вес и не только на Ближнем Востоке. Это увеличивает наш вес в Европе, в Китае, в Индии, в США. Люди нужны не только для того, чтобы научить там, как кнопки нажимать, а, собственно, вот этим нашим подходам, нашей креативности, нашей инновационности, поскольку сейчас на Ближнем Востоке – по несколько ракет на один дрон. Этих ракет нам самим не хватает".

Он добавил, что "чем меньше ракет будет использоваться на Ближнем Востоке, тем меньше ракет арабы будут просить у Пентагона". Соответственно, больше ракет достанется Украине. Важно также то, что Украина демонстрирует уровень своих технологий, инновационность, наличие экосистемы производства и то, что у нас это работает.

"Поэтому политически, военно в значительной степени (хотя и очень асимметрично), но также с точки зрения нашего участия – это правильная история. Как в нее играть – это уже я не очень хочу перед камерой вдаваться в отдельные детали. Но то, что мы должны ее играть – это стопроцентно", – заключил он.

Напомним, что проиранские группировки в Ираке нанесли удары по американской технике на базе Victory Camp Complex, используя FPV-дроны. В частности, был поражен вертолет UH-60M Black Hawk.

Между тем Украина и арабские страны заключают соглашения на 10 лет о совместном производстве оружия. Украина с странами Ближнего Востока обсуждает несколько направлений – это вооружение, производство, обмен опытом, обмен дефицитными товарами. Также обсуждается энергетическое сотрудничество.

Вас также могут заинтересовать новости: