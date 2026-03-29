Военные сравнили эффективность зенитных дронов в городах и на фронте: результат удивил

Такое явление, как "объектовая" ПВО, похоже, теряет смысл в современном мире.

Эффективность перехвата вражеских беспилотников с помощью зенитных дронов значительно выше на линии фронта и на границе, чем непосредственно над городами. Об этом в интервью "Милитарному" рассказали руководитель аналитического подразделения Group 12 Василий Дубовой и руководитель исследований в подразделении Роман Красовский.

По их словам, в Силах обороны проводилось исследование, насколько эффективной может быть объектовая ПВО (та, что охраняет конкретный объект) на базе зенитных дронов. И проверка показала, что дрон-перехватчик лучше выполняет возложенные задачи, когда используется для обороны определенных рубежей, а не отдельного объекта.

"Наиболее результативно он работает как раз вблизи и в пределах линии боевого столкновения, как мы говорим: первая линия, вторая линия. Потому что именно в этой зоне "шахеды" находятся на маршрутах пролетов и более уязвимы, чем в моменты, когда идут в "пике" и атакуют конкретный объект", – пояснил Красовский.

Одной из причин этого является тот факт, что именно на линии боевого столкновения и вдоль границы наблюдается высокая концентрация тактических радаров, что упрощает обнаружение вражеских дронов. Однако это не единственная причина.

"На транзитном участке (граница или ЛБЗ) скорость и траектория ["Шахеда"] более предсказуемы, чем в районах объектов, где должно произойти огневое поражение. Потому что там происходит изменение высот и изменение скорости", – пояснил Дубовой.

Как писал УНИАН, дроны стали ключевым и относительно дешевым инструментом войны, а Украина превратилась в одного из ведущих производителей, выпуская миллионы беспилотников ежегодно. Основатель компании TSIR Александр Грачев объясняет, что развитие этого направления началось еще в 2014 году из-за потребности в воздушной разведке, а сейчас отрасль стремительно растет, несмотря на зависимость от редкоземельных ресурсов, значительную часть которых контролирует Китай.

