Как варить яйца, чтобы они легко чистились: названы 3 неожиданных лайфхака

Оказывается, погружение яиц в ледяную воду после варки – это ошибка.

Что делать, чтобы яйца легче чистились, – вопрос, который интересует многих. Бывает, что мы делаем все, как рекомендуют опытные эксперты, но очищенные яйца все равно выглядят неопрятно. Издание Country Living поделилось 3 советами, как решить эту проблему.

1. Не жалейте воды

При варке яиц налейте в кастрюлю много воды. Это позволит поддерживать стабильную температуру, обеспечит более равномерное приготовление, а также поможет предотвратить прилипание скорлупы к белку.

2. Кладите яйца в кипяток

Прежде чем класть яйца в воду, доведите ее до кипения. Затем осторожно опускайте их по одному. Это поможет обеспечить равномерное приготовление и облегчит их чистку.

Видео дня

3. Откажитесь от ледяной ванны

Часто рекомендуют после варки использовать ледяные ванны, то есть вынимать яйца из кастрюли, где они варились, и класть в очень холодную воду. Но, как отмечается в статье, это может затруднить очистку, поскольку мембрана прилипает к белкам. Вместо этого лучше слить кипяток и окунуть яйца в холодную (не ледяную) воду примерно на минуту, а затем очистить.

Другие советы профессионалов

Если вы не чистите яйца сразу, дайте им остыть до комнатной температуры, а затем положите в холодильник. Они останутся свежими до недели.

Яйца, которые немного старше (не очень свежие), как правило, легче чистятся, поэтому имейте это в виду, когда планируете их варить.

Ранее УНИАН рассказывал, как готовить яйца, чтобы они были максимально полезны. Отмечалось, что слишком длительное жарка или варка может снизить пищевую ценность желтка. В то же время недоваренный или недожаренный белок тоже нежелателен. Поэтому лучшими являются яйца, приготовленные так, чтобы белок застыл, а желток оставался полужидким. Такой метод приготовления обеспечит наилучший компромисс между безопасностью и сохранением питательных веществ.

Вас также могут заинтересовать новости: