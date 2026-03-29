Украина готова делиться опытом: Зеленский раскрыл подробности встречи с королем Иордании

Лидеры обсудили возможное сотрудничество в сфере безопасности и общую ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 марта, встретился с королем Иордании Абдаллой II. Об этом он сообщил в своем Telegram.

По его словам, они обсудили возможное партнерство в сфере безопасности и общую ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

"Украина открыта для совместной работы по защите от дроново-ракетных ударов. Из собственного опыта мы знаем, что без единой системы наладить полноценную защиту людей и критической инфраструктуры просто невозможно", – отметил украинский президент.

Он подчеркнул, что у Украины есть такая система, "потому что уже пятый год полномасштабной войны мы вынуждены бороться против постоянных российских ударов с использованием, в частности, иранских дронов".

"И очень важно, чтобы те, кому мы предлагаем свою экспертизу, могли и нам помочь укрепиться. Спасибо Его Величеству за встречу и открытость к диалогу", – добавил Зеленский.

О чем договаривается Зеленский со странами Ближнего Востока

Как писал ранее УНИАН, накануне Зеленский сообщил, что Украина заключила оборонное соглашение с Катаром на 10 лет. Соответствующий документ он подписал во время встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Президент рассказал, что такой документ уже подписан с Саудовской Аравией, а также будет подписан с Эмиратами.

Кроме того, стало известно, что Зеленский договаривается о дизельном топливе на Ближнем Востоке. Он предупредил, что в Украине возможен дефицит этого топлива, которое критически необходимо для сельского хозяйства и грузовых перевозок, на 90%.

Также Зеленский рассказал, что договаривается со странами Ближнего Востока о производстве вооружения и обмене дефицитными средствами.

