Можно ли сжигать ветки и мусор во дворе: в ГСЧС рассказали, когдах выписывают штраф

Сжигание сухой травы или растений разрешается только в исключительных случаях – при тушении пожаров в природных экосистемах и исключительно спасателями.

С приходом тепла возрастает риск пожаров из-за разжигания костров и сжигания травы и веток, а нарушение правил может обойтись в тысячи гривен штрафа. В пресс-службе ГСЧС рассказали УНИАН, где и при каких условиях разрешено разводить костры, когда можно сжигать сухую растительность и сколько придется заплатить за нарушение правил пожарной безопасности.

Можно ли сжигать ветки и мусор во дворе

Как отметили в ведомстве, по правилам пожарной безопасности в Украине запрещено разводить костры или пользоваться открытым огнем ближе чем в 30 метрах от любых зданий и сооружений.

"Место для костра следует очистить до слоя почвы и обкопать полосой очищенной земли шириной не менее 2,5 метра. Такое место должно находиться не ближе 30 метров от зданий, 25 метров от автостоянок, 50 метров от хвойного леса и 25 метров от лиственного", – пояснили в ГСЧС.

Также нельзя выбрасывать нетушеную золу. При этом готовить пищу на открытом огне можно на расстоянии не менее 5 метров, но только если это место специально оборудовано, отметили спасатели.

Что касается сжигания сухой травы или растений, то это разрешается только в исключительных случаях – во время тушения пожаров в природных экосистемах и только спасателями. Во всех остальных ситуациях выжигание сухой растительности запрещено, подчеркнули в службе.

В то же время сжигать остатки растительности разрешается в отдельных бытовых ситуациях: например, для приготовления пищи (в печи, на мангале или другом оборудовании), обогрева жилья (дровами, хворостом, брикетами) или во время культурных обрядов, таких как разжигание костра на Ивана Купала, указали в ГСЧС.

"В этих случаях необходимо заранее согласовать место и время с местными властями. Также строго запрещено проводить любое сжигание в ветреную погоду, ведь это значительно повышает риск пожара", – добавили в ведомстве.

Соблюдение этих правил контролируют экологическая инспекция, спасатели ГСЧС, полиция, а также соответствующие службы на местах.

Что делать, если соседи сжигают мусор

Сначала можно попробовать мирно поговорить с соседями. Если это не помогает, следует вызвать полицию для составления протокола и зафиксировать нарушение на фото или видео, указав точный адрес. Правоохранители после проверки составят административный протокол и наложат на нарушителя штраф.

При повторных нарушениях целесообразно написать письменное заявление участковому полицейскому и сообщить местным властям или инспекции по благоустройству. Часто эффективнее действовать коллективно вместе с другими соседями. В случае, когда огонь угрожает домам или другим сооружениям, стоит сразу звонить в ГСЧС, подчеркнули в службе.

Какова ответственность за сжигание мусора

За сжигание травы, листьев или других растительных остатков без соблюдения установленных правил предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют примерно от 3 060 до 6 120 гривен, а для должностных лиц – от 15 300 до 21 420 гривен, отметили в ГСЧС.

Если нарушение произошло на территории природно-заповедного фонда, штрафы значительно выше: для граждан – от 6 120 до 12 240 гривен, для должностных лиц – от 21 420 до 30 600 гривен.

"Отдельно предусмотрена ответственность и за общее нарушение правил пожарной безопасности: штраф для граждан – от 1 700 до 3 400 гривен, для должностных лиц – от 3 400 до 5 100 гривен", – подытожили в службе.

