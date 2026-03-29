США сделали России 'интересное предложение' по Украине, - помощник Путина

Россия получила от США ряд "интересных" предложений по вопросу мирного урегулирования с Украиной, однако пока эти предложения не реализуются. Об этом в интервью российским СМИ заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Так, российский журналист поинтересовался, почему США не могут "потребовать от Киева" исполнить то, о чем Дональд Трамп и Владимир Путин договорились за спиной Украины во время августовской встречи в Анкоридже.
"Знаете, я, может быть, открою секрет, но именно это мы призываем сделать наших американских коллег. Это то, что сейчас необходимо. Мне кажется, что американцы вполне могли бы реально нажать и повлиять на Киев", – ответил Ушаков.
Помощник Путина отметил, что все же американцы "подключились" к урегулированию войны и "высказали ряд достаточно интересных, полезных соображений и предложений".
"Но пока они не реализуются", – посетовал помощник российского диктатора.
Как это обычно случается с российскими чиновниками, Ушаков не упустил возможность продемонстрировать развитые навыки двоемыслия. Комментируя ситуацию вокруг Ирана, он отметил, что "дальше продолжать бомбить" Иран – "это просто ужас". Тот факт, что РФ ровно так же пытается поступать с Украиной, Ушакова не смутило.
Как писал УНИАН, на днях между президентом Украины Владимиром Зеленським и госсекретарем США Марко Рубио вспыхнул заочный спор по поводу переговорного процесса.
В одном из своих интервью Зеленский рассказал, что США требуют от Украины отдать Донбасс агрессору, как условие для предоставления гарантий безопасности.
Рубио в общении с прессой назвал слова Зеленского "ложью" и публично заявил, что гарантии не привязаны к конкретным условиям мира, но будут предоставлены только после войны.
Тогда уже Зеленский отреагировал на заявление Рубио, сказав, что он показал лишь малую часть "айсберга", который прячется под водой.