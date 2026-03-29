Несмотря на сходство, Россия не смогла достичь заявленных целей в Украине на пятом году войны.

Между войной США в Иране 2026 года и полномасштабной войной, которую Россия начала в Украине в 2022 году, существуют сходства, пишет обозреватель Washington Post Джейсон Уиллик.

По его мнению, в обоих случаях сильное государство напало на более слабое. В обоих случаях главным casus belli (формальным поводом) был страх, что более слабое государство может в какой-то момент в будущем скрывать оружие, которое могло бы угрожать более сильному государству. "В обоих случаях смена власти была целью нападающего, по крайней мере в начале. Соединенные Штаты еще могут быстро достичь своих целей. Но Россия этого не сделала и на пятом году войны", – пишет автор.

Он приводит мнение военного эксперта Аарона Маклина, который сравнил асимметрическую стратегию Ирана в Персидском заливе со стратегией Украины в Черном море. Ирану удалось ограничить судоходство в Ормузском проливе, несмотря на отсутствие функционального флота или воздушных сил. А Украине удалось свести на нет военно-морское преимущество России в Черном море. Он добавил, что великой державе труднее установить контроль над водным путем, чем для меньшего государства поставить этот водный путь под угрозу.

"Война России в Украине превратилась в опосредованную войну с Западом. США и Европа направили десятки миллиардов долларов на оружие, чтобы поддерживать Украину в борьбе и сдерживать Россию, в то время как Китай экономически поддерживает российскую военную машину. Противники Америки, безусловно, рассматривают войну с Ираном как взаимную возможность истощить США, поскольку Россия уже поставляет Ирану информацию для целеуказания и современные беспилотники", – написал он.

Как напомнил автор, война с Ираном уже значительно истощила огневую мощь США. А давление на противовоздушную оборону США становится все более острым. Между тем "Пекин и Москва полностью заинтересованы в том, чтобы помочь стране сократить резервы военной мощи Америки".

"Сторонники войны в Иране утверждали, что она даст США преимущество в соперничестве великих держав с Россией и Китаем, поскольку режим в Тегеране связан с обоими. Россия, возможно, так же думала, что ее нападение на Украину разрушит западный альянс. На самом деле, краткосрочным следствием стало возрождение НАТО и ущерб репутации России в ключевых столицах. Дипломатические последствия войны Америки в Иране остаются неясными, но стратегии США в Азии не может помочь тот факт, что такие страны, как Филиппины и Вьетнам, сталкиваются с энергетическими чрезвычайными ситуациями, вызванными американской войной. Это может привести к усилению сотрудничества с Пекином", – говорится в статье.

Он добавил, что хотя США быстро одолели иранский режим, но явное военное превосходство Америки показало, почему "сдерживание иранского режима, а не попытка его уничтожить, было вполне возможным". Он считает, что Иран был региональной проблемой, а не фундаментальной угрозой для США. Зато Украина крайне важна для России. Автор процитировал мнение Збигнева Бжезинского: "Без Украины Россия перестает быть евразийской империей".

Напомним, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг нарратив о якобы неизбежной победе РФ. Также он призвал Запад и в дальнейшем усиливать поддержку Украины. Стармер напомнил о отвоевании украинских территорий Силами обороны и добавил, что "Россия не побеждает".

В то же время, как считает главнокомандующий Вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Классон, война в Иране помогает России финансировать войну против Украины. Увеличившиеся из-за конфликта на Ближнем Востоке нефтяные доходы РФ направляются на армию.

