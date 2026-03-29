Каждый день 'Шахеды' сбрасывают мины в Украине - по 8 штук с одного: Флеш показал видео

Мины размещены в круглых контейнерах под крыльями дрона.

Россияне ежедневно с части своих ударных дронов типа "Шахед", которыми атакуют Украину, сбрасывают мины. Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) в своем Telegram-канале.

"Ежедневно с части "Шахедов" сбрасывают мины. По 8 штук с одного "Шахеда". Мины размещены в круглых контейнерах под крыльями", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что снега уже нет, и мины теперь хорошо видны на земле, и категорически предостерег не приближаться к ним пешком или на автомобиле. Кроме того, он попросил обязательно рассказать об этом детям.

Флеш опубликовал видео, на котором запечатлен сброс мины с "Шахеда" в 50 километрах от границы с Россией.

Зачем россияне сбрасывают мины

Как сообщал ранее УНИАН, о сбрасывании мин дронами было известно уже раньше. Осенью 2025 года Флеш рассказывал, что в Сумской области россияне крепят мины на "Шахеды". Он просил не приближаться к ним, поскольку они самоликвидируются через некоторое время.

Зимой таких случаев стало больше. Сергей Бескрестнов писал, что россияне сбрасывают с "Шахедов" противотанковые мины, рассчитывая, что техника спасателей или полиции будет ехать к беспилотнику и взорвется. Ситуацию осложняло то, что мины были незаметны из-за большого количества снега.

