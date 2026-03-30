В Одессе скончался легендарный украинский режиссер, снявший фильм 'Почему я живой'

Накануне мужчину увезла "скорая", он скончался ночью 29 марта.

В Одессе на 89-м году жизни скончался режиссер Виллен Новак. Его последней работой стала лента "Почему я живой", сообщило Одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины.

"Невосполнимую утрату понесло отечественное искусство. Ушел из жизни выдающийся мастер кино – режиссер-постановщик, член-корреспондент Национальной академии искусств Украины, народный артист Украины Виллен Новак", – заявили в отделении.

Новак, родившийся 3 января 1938 года, скончался в воскресенье, 29 марта 2026 года.

Видео дня

Он окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, в 1970–1971 годах работал на Киевской киностудии им. Довженко, с 1972 года – кинорежиссер, художественный руководитель творческого объединения телевизионных фильмов, творческого объединения прокатных фильмов, кинорежиссер-постановщик высшей категории Одесской киностудии художественных фильмов.

"Он, небольшого роста и далеко не крепкого телосложения, закономерно стал неоспоримым образцом для коллег, друзей и многих молодых кинематографистов... Руководители всеукраинских кинофестивалей считали за честь для себя его участие в работе жюри…", – говорят о нем коллеги.

Как отметили в союзе кинематографистов, 55 лет жизни Новак посвятил киноискусству. Фильм "Почему я живой" (2021 год) стал его последним.

"Да, Виллен Новак отныне – в Вечности. Однако его фильмы, годы и десятилетия дружбы с ним, светлая и теплая Память – с нами", – говорится в заявлении кинематографистов.

Информация о дате и времени прощания на киностудии будет предоставлена дополнительно.

Кинокритик Евгений Женин, который много лет дружил с Новаком, уточнил, что накануне, 28 марта, режиссеру стало плохо и "скорая" отвезла его в больницу.

"В ту субботу, когда нужно было переводить часы на "новое время", поздно вечером у подъезда, где жил Виля, стояла "скорая". Его отвезли в больницу. Ночью, уже по "новому времени", его не стало…", – констатировал кинокритик.

Творческое наследие Виллена Новака

Он был Заслуженным деятелем искусств Украинской ССР, Народным артистом Украины, имел награды – Орден "За заслуги" III степени, Орден "За заслуги" II степени. Лауреат 10 фестивальных наград, четыре из которых получены на международных кинофестивалях.

Снял такие фильмы, как "Ринг", "Красные дипкурьеры", "Камертон", "Вторжение", "Третье измерение", "Две версии одного столкновения", "В Крыму не всегда лето", "Гу-га", "Дикая любовь" (лидер проката 1994 года), "Принцесса на бобах" (лидер проката 1997 года).

Премьера его последнего фильма "Почему я живой" состоялась на 12-м Одесском международном кинофестивале в августе 2021 года. Лента была снята на Одесской киностудии примерно за один год. Она задумывалась еще в начале 1990-х годов, однако на производство не было средств. Проект удалось реализовать благодаря государственной поддержке.

"Почему я живой" вошел в пятерку претендентов-номинантов на "Оскар" от Украины, получил награду в номинации "Лучший художественный фильм" международного кинофестиваля CULT VALLEY GLOBAL CINEFEST.

Напомним, в интервью УНИАН Виллен Новак рассказывал, как искал деньги для создания этой картины, как подбирал актеров. Тогда Мастер был буквально "завален сценариями" и у него были некоторые мысли относительно будущих фильмов.

