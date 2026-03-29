В Испании есть сооружение, которое видно из космоса, и это не главное, чем оно уникально

За несколько десятилетий Испания превратилась в "огород" Европы, причём весьма высокотехнологичный.

На юге Испании, в автономной области Андалусия, расположен один из крупнейших аграрных феноменов континента – так называемый "огород Европы". Как пишет издание The Guardian, речь идет о гигантской зоне теплиц вблизи города Альмерия, которую из-за ее масштабов можно увидеть даже из космоса.

Как отмечается в публикации, более 30 тысяч гектаров территории покрыты пластиком, образуя своеобразный "белый ковер", напоминающий ледник на спутниковых снимках. В этих теплицах ежегодно производят около 3,5 млн тонн овощей – от томатов и перца до кабачков и дынь. Такой объем позволяет обеспечить продуктами питания до полумиллиарда человек, а годовая выручка комплекса превышает 3 млрд евро.

"Мы называем это "морем пластика"; это самый большой памятник на планете, посвященный производству еды", – говорит директор проектов исследовательского центра Fundación Tecnova Гуадалупе Лопес Диас. В то же время, по ее словам, это не только аграрная зона, но и центр инноваций, обеспечивающий производство овощей в течение всего года.

История этого "экономического чуда" началась еще в 1963 году в засушливом регионе Кампо-де-Далиас. Тогда местные фермеры начали накрывать поля примитивными пластиковыми конструкциями, чтобы защитить урожай от ветра. Со временем они поняли, что такие теплицы позволяют контролировать микроклимат – удерживать тепло, влагу и рассеивать свет. Это, наряду с капельным орошением, биологической защитой растений и генетическими исследованиями, сделало возможным получение нескольких урожаев в год, даже зимой.

Сегодня регион превратился в полноценный агропромышленный кластер с лабораториями, учебными заведениями, кооперативами и экспортными компаниями. Значительная часть продукции поставляется в страны Северной Европы.

Особую роль в функционировании этой системы играют современные технологии. "Сегодня продолжается устойчивая технологическая революция", – подчеркивает Лопес Диас. По ее словам, главная цель – производить качественную пищу, используя меньше воды и энергии, и в то же время адаптироваться к изменениям климата.

Важным элементом является также опреснение морской воды. Один из крупнейших в Европе заводов, работающий с 2015 года, ежедневно перерабатывает значительные объемы воды, обеспечивая потребности сельского хозяйства.

В то же время развитие интенсивного земледелия имеет и обратную сторону. Основные проблемы связаны с условиями труда. В теплицах работает более 70 тысяч иностранных рабочих, преимущественно из Марокко и стран Африки к югу от Сахары. Хотя часть из них живет в надлежащих условиях, другие вынуждены работать за низкую плату и проживают в сложных бытовых условиях.

Кроме того, несмотря на высокий уровень переработки пластика (до 85%), в регионе все еще встречаются случаи нелегальных свалок.

Несмотря на вызовы, будущее "моря пластика" связывают с дальнейшей технологизацией. В местных аграрных школах уже готовят специалистов, которые будут работать с искусственным интеллектом, датчиками и агровольтаическими системами. Как отмечает директор одного из учебных заведений Франсиско Вальверде, в ближайшие десятилетия сельское хозяйство станет еще более инновационным.

