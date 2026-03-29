Ящик Пандоры открылся: Россия погрязла в несистемном насилии, – The Telegraph

Годы культивирования ненависти к украинцам и всем несогласным с курсом Кремля, а также милитаризация общества и, в частности, детей и подростков превращаются в открытый ящик Пандоры для России. Как пишет The Telegraph, российское общество стоит на пороге масштабной волны бытового и идеологически окрашенного насилия.
Издание приводит несколько примеров, когда обычные школьники – что симптоматично, часто это девочки – совершали жестокие нападения на своих одноклассников и учителей прямо во время уроков. При этом использовались ножи, молотки, зажигательные смеси, а иногда и настоящее огнестрельное оружие.
В некоторых случаях нападения носят явно идеологизированный характер, когда нападающие намеренно демонстрируют свои политические убеждения, преимущественно ультраправого и нацистского толка.
Проблема приобрела уже такой масштаб, что на нее обратил внимание лично российский диктатор Владимир Путин на заседании коллегии Министерства внутренних дел России.
По подсчетам издания The Moscow Times, с 2000 года в российских школах произошло 117 случаев подобного насилия. Однако половина этого числа – за последние пять лет.
На идеологические корни волны насилия косвенно указывает тот факт, что российским учителям дали инструкции выявлять потенциально опасных школьников: один из критериев для подозрений – интерес подростка к обществознанию и истории.
У российских власть имущих есть свое объяснение причин волны насилия в школах. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что российские подростки со свастикой на одежде убивают сверстников из-за видеоигр и ЛГБТ. Подобные бредовые идеи озвучивали и другие "слуги" российского народа.
Но независимые эксперты, с которыми беседовали журналисты The Telegraph, указали на другие причины – милитаризацию школ, особенно после полномасштабного вторжения в Украину.
Профессор тоталитарных исследований в Институте Пилецкого (Польша) и автор книги "Поколение Z" доктор Иэн Гарнер убежден, что молодежный фашизм в России порождает "особенно насильственная культура в школах".
"Они узнают о войне. Они слышат рассказы ветеранов об убийствах и насилии на фронте в Украине. Возможно, им не хватает родителей. Хотя мы думаем, что многие россияне защищены от войны, [на самом деле] война возвращается к ним домой", – сказал он.
По словам экспертов, "акты рефлексивного насилия" против лиц, которых подростки воспринимают как своих личных врагов или социальных "иных", прямо согласуются с государственными нарративами о внешней угрозе и означают, что военная пропаганда усваивается подсознанием российских детей и подростков.
Как писал УНИАН, Кремль усиливает контроль над интернетом, опасаясь, что после завершения войны против Украины может столкнуться с волной общественного недовольства, подобной той, что способствовала распаду СССР после войны в Афганистане. В России уже ощутимы последствия ограничений: блокировка соцсетей, перебои с мобильным интернетом и трудности в повседневной жизни, от работы офисов до навигации в городах.
Официально власти объясняют эти шаги соображениями безопасности, однако параллельно принимаются законы, расширяющие полномочия спецслужб и позволяющие отключать пользователей от связи и усиливать репрессивный контроль. По оценкам экспертов и дипломатов, это часть более широкой стратегии подготовки к возможным протестам: Россия перенимает практики Китая и Ирана, чтобы укрепить контроль над населением и сохранить стабильность режима независимо от развития войны.