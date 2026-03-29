Из-за блокирования Ормузского пролива возможен дефицит важного компонента для дронов, – СМИ

Аналитики сообщили, что для Украины в настоящее время приоритетом являются беспилотники, а их массово производят именно из этих компонентов.

Большинство считает, что единственным ключевым последствием войны против Ирана является блокировка экспорта нефти и газа из Персидского залива. Однако через Ормузский пролив проходит не только около 20% мирового экспорта нефти и газа, но и 41% экспорта серы, сообщает Modern War Institute американской академии West Point.

Издание считает, что на ожидаемый дефицит серы не будут обращать внимания до тех пор, пока он не произойдет и не выяснится, что альтернатив нет. Примечательно, что цены на серу уже выросли на 30-50% с начала ударов по Ирану.

В статье отмечается, что этот элемент действительно занимает ключевые позиции в оборонно-промышленном комплексе. Хотя сера нужна не только для производства вооружения, но и в других сферах, издание решило рассказать, для чего она нужна именно в оборонной промышленности.

В частности, серная кислота нужна для очистки медной руды и получения самой меди по технологии SX/EW, которая сейчас используется для получения 16% всей меди. Объясняется, что медь нужна для изготовления проводов и электродвигателей.

Кроме того, по технологии SX/EW с использованием серной кислоты обогащаются никель, цинк и кобальт. В частности, кобальт – это литий-ионные батареи.

К тому же, серная кислота является основным методом травления печатных плат для микроэлектроники. Речь идет не только о компьютерах, но и о любом вооружении.

Издание Defense Express сообщило, что для Украины сейчас в приоритете – беспилотники, а их массово производят именно из этих компонентов.

"Их эффективность напрямую зависит от их количества, что возможно обеспечить только в случае низких цен", – добавляют аналитики.

Отмечается, что серу специально производит мало кто. Она является побочным продуктом при переработке сернистого природного газа и сырой нефти или при выплавке сульфидных руд, меди и цинка.

"То есть невозможно просто взять и увеличить производство именно этого компонента", – объясняет украинское издание.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным Bloomberg, цена на нефть может вырасти до рекордных показателей в 200 долларов за баррель, если война в Иране продлится до июня текущего года. Аналитики Macquarie Group Ltd. в своем базовом сценарии предполагают, что с вероятностью в 40% в случае затяжного конфликта рынок столкнется с исторически высокими ценами. При этом более вероятной, то есть на 60%, они считают ситуацию, когда война в Иране завершится уже до конца текущего месяца. Аналитики добавляют, что сроки открытия Ормузского пролива, а также возможные повреждения энергетической инфраструктуры будут определять долгосрочные последствия для рынка сырьевых товаров.

Также мы писали, что The Telegraph сообщает, что Украина за последнюю неделю усилила атаки на российские нефтяные узлы. Целью этих действий является свести на нет прибыль России от резкого роста цен на нефть и ослабления санкций. В частности, украинские беспилотники четыре раза подряд атаковали нефтяные узлы РФ в Балтийском море на этой неделе. Добавляется, что среди них есть Усть-Луга, один из главных российских экспортных центров нефтепродуктов. Приводятся данные, что через него ежегодно проходит около 18 миллионов тонн мазута. По данным Reuters, терминал в Усть-Луге закрыт еще после предыдущих атак, это ставит под угрозу переработку нефти на четырех крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводах.

