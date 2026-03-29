Надолго ли хватит США Tomahawk, чтобы бить по Ирану: оценка Defense Express

На пополнение запасов крылатых ракет уйдут годы и миллиарды долларов, отметили эксперты.

Крылатых ракет Tomahawk Соединенным Штатам хватит на считанные месяцы, если они и дальше будут так активно бить ими по Ирану. Между тем на пополнение запасов понадобятся годы и миллиарды долларов. Об этом пишут эксперты Defense Express.

Они обратили внимание, что Пентагон обеспокоен запасами своего наступательного вооружения на фоне безумных расходов на войну в Иране. Так, например, пишут эксперты, издание The Washington Post сообщило, что за 4 недели американцы израсходовали более 850 крылатых ракет Tomahawk, запуская в день в среднем по 30 штук.

"И учитывая такие темпы расхода, в Пентагоне сейчас все больше размышляют над тем, как ситуация с Tomahawk повлияет не только на операцию "Эпическая ярость" в Иране, но и на любые другие операции армии США в будущем", – говорится в материале.

Отмечается, что в целом чиновники оценивают запасы этих ракет как "тревожно низкие". Эксперты же оценили два фактора: сколько всего ракет "Томагавк" могло быть у США до начала боевых действий и каковы текущие темпы производства.

"Что касается первого, то, поскольку публично данные о запасах США не разглашаются, здесь есть ряд довольно разных оценок – от более пессимистичных, которые говорят о примерно 3000–3100, до более оптимистичных (но на самом деле не очень) 4000–4500 крылатых ракет "Томагавк", – пишут в Defense Express и добавляют, что даже при оптимистичных показателях армия США менее чем за месяц израсходовала почти пятую часть всех запасов.

Эксперты подсчитали, что при довоенном запасе в 4000 крылатых ракет запасы иссякнут ориентировочно в середине июня. Если же учесть, что США запускают ракеты не "равномерными" партиями и что большая часть приходится на первые дни или недели, а дальше темпы снижаются, то ракет может хватить на дольше.

Но все же, по мнению военных аналитиков, скорее стоит акцентировать внимание на том, что "американские вооруженные силы могут буквально за 3–4 месяца, максимум за полгода, свести все запасы дальнобойных крылатых ракет Tomahawk к нулю".

"Под большим вопросом – каковы на сегодняшний день производственные возможности Raytheon, если мы говорим о максимально возможном производстве ракет Tomahawk – ведь заказывали и производили их в последние годы действительно мало, и речь идет о 68 ракетах в 2023 году, 34 – в 2024 и планах на 22 и 57 ракет в 2025 и 2026 годах соответственно. В то же время, по данным аналитика Колби Бадхвара [Colby Badhwar], в Raytheon сейчас могут производить до 600 единиц Tomahawk в год", – пишут в Defense Express.

Эксперты напомнили, что в феврале с Raytheon было заключено рамочное соглашение об увеличении производства крылатых ракет до более 1000 в год к 2033 году, но "Вашингтон такое количество и сроки не устроили".

"И даже при таких темпах все равно остается факт, что ВМС США в войне с Ираном годовое производство исчерпается чуть больше чем за месяц, и это уже не говоря о вероятном противостоянии с таким противником, как КНР", – подытожили они.

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению военного эксперта Ивана Тимочко, война на Ближнем Востоке показала, что роль ракет Tomahawk была переоценена, поскольку они не могут быть монопольными.

Также мы писали о том, что все чаще фиксируются случаи, когда ракеты Tomahawk не долетают или не взрываются. По данным издания Forbes, проблема не только в детонаторе. Дело в том, что ракеты имеют сложную систему активации, которая запускается только после выполнения нескольких условий: стабильного полета, удаления от точки запуска и подтверждения цели системой наведения. Это делается для безопасности, но в то же время увеличивает риск отказа на финальном этапе.

