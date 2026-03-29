Иран уничтожил редкий самолет США за полмиллиарда долларов, – СМИ (фото)

В США было всего 16 таких машин.

США потеряли редкий самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry во время ракетно-дроновой атаки Ирана на авиабазу "Принца Султана" в Саудовской Аравии в пятницу. Об этом пишет The Telegraph.

Ранее американские СМИ уже сообщали, что во время этой атаки были ранены 12 американских военнослужащих и повреждены несколько самолетов-заправщиков. Теперь стало известно, что фатальные повреждения получил и редкий E-3 Sentry. Таких на вооружении США всего 16 единиц, а изготовление каждого из них стоит около 500 миллионов долларов.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и разведки помогают отслеживать воздушную обстановку на значительном участке театра боевых действий, обнаруживая воздушные угрозы на расстоянии в сотни километров.

OSINT-аналитик TheIntelFrog уже опубликовал в сети фото уничтоженного E-3 Sentry. На снимках видно, что у самолета полностью разрушена задняя половина – та, где находился радар и другое важное оборудование.

The Telegraph напоминает, что, по данным украинской разведки, Россия трижды делала спутниковые снимки американской авиабазы в Саудовской Аравии за несколько дней до иранской атаки. Об этом во время общения с журналистами в Катаре сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как писал УНИАН, накануне Иран совершил атаку дронами по Кувейту, в частности по международному аэропорту, что привело к масштабному пожару и повреждению радиолокационной системы и топливных резервуаров. По официальным данным, в течение 24 часов было запущено 15 беспилотников, при этом информации о пострадавших нет.

Также мы сообщали, что Пентагон готовится к возможным многонедельным наземным операциям в Иране, перебрасывая тысячи военных на Ближний Восток, если Дональд Трамп решит эскалировать конфликт. Речь идет не о полномасштабном вторжении, а об ограниченных рейдах специальных и пехотных подразделений, которые могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

