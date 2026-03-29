Камышин отреагировал на заявление главы Rheinmetall об 'украинских домохозяйках' и дронах

Внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин отреагировал на заявление гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, в котором он высмеял украинскую дроновую отрасль. На своей странице в соцсети X он подчеркнул, что все работники отрасли заслуживают уважения.

"Я довольно часто вижу украинских женщин, которые работают наравне с мужчинами. Они замечательные домохозяйки, но вынуждены тяжело трудиться на военных заводах. Они заслуживают уважения, Rheinmetall", - написал Камышин.

Позже концерн Rheinmetall сделал новое заявление, в котором выразил уважение украинскому народу.

"Мы испытываем глубочайшее уважение к огромным усилиям украинского народа, который уже более четырех лет защищается от российского нападения. Каждый мужчина и каждая женщина в Украине вносят неоценимый вклад. Особая заслуга Украины заключается в том, что она ведет весьма эффективную борьбу даже при ограниченных ресурсах. Инновационный потенциал и боевой дух украинского народа служат для нас источником вдохновения. Мы благодарны за возможность поддержать Украину имеющимися у нас ресурсами", - сказано в сообщении Rheinmetall.

Заявление Паппергера об украинской дроновой отрасли

Напомним, что генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с журналистом The Atlantic Саймоном Шустером пренебрежительно высказался об эффективности использования Украиной дешевых дронов против российских танков. По его словам, это тоже самое, что играть в Лего.

Паппергер заявил, что Украина якобы не добилась никаких технологических инноваций. Он подчеркнул, что "это не технологии Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall".

Когда журналист перечислил несколько оборонных компаний Украины, которые сейчас являются крупнейшими производителями дронов, Паппергер назвал их "украинскими домохозяйками".

"У них на кухнях стоят 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация", – сказал он.

