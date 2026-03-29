Даже дроны-приманки могут быть со взрывчаткой: эксперт предупредил о новой ловушке россиян

Россияне начали массово оснащать свои дроны взрывчаткой.

Российские оккупанты начали минировать беспилотники"Гербера", которые ранее считались просто дронами-приманками.

Об этом рассказал президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан в эфире Киев24. По его словам, россияне также пытаются навешивать на "Шахеды" ракеты для воздушных боев, но украинские Воздушные силы уже разработали тактику противодействия.

27 марта специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов сообщил, что Россия запускает в серийное производство беспилотники, крылья которых имеют форму кольца, речь идет об изделии – "Князь Владимир Святославич".

Флеш напомнил, что уже показывал загадочный беспилотник, у которого крыло имело форму кольца. Тогда мнения разделились, даже один из специалистов уверял, что конструкция неэффективна.

А сегодня Флеш предупредил, что россияне ежедневно с части своих "Шахедов", которыми атакуют Украину, сбрасывают мины. "Ежедневно с части "Шахедов" сбрасывают мины. По 8 штук с одного "Шахеда". Мины размещены в круглых контейнерах под крыльями", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что снега уже нет, и мины теперь хорошо видны на земле, и категорически предостерег не приближаться к ним пешком или на автомобиле. Кроме того, он попросил обязательно рассказать об этом детям.

