Мужчина проехал 480 километров на Tesla Model 3 и сравнил расходы с бензином

Эксперимент британского блогера поставил точку в вечном споре между владельцами автомобилей с ДВС и электромобилей.

Блогер по имени Бен решил отправиться в незапланированное путешествие на своем электромобиле Tesla Model 3, чтобы на практике проверить реальную стоимость поездки на большом расстоянии. Об этом пишет Supercar Blondie со ссылкой на YouTube-канал Ben Goes Electric.

Для эксперимента он использовал Tesla Model 3 2023 года в версии Long Range с полным приводом. Хотя при 100% заряде батареи автомобиль может проехать 697 км, Бен выехал с показателем 73%.

Он рассказал, что условия были сложными. В Великобритании стояла холодная погода, а батарею и салон заранее не прогревали, что обычно значительно увеличивает расход энергии.

Во время поездки водитель сделал лишь одну 13-минутную остановку на станции быстрой зарядки, что добавило ему 177 км пробега. Домой он вернулся с критическим остатком заряда батареи в 7%.

Общие расходы на поездку составили всего £14,05 (это примерно $18,86, или около 770 гривен). Сюда вошла как быстрая зарядка в дороге, так и дома после возвращения.

Бен сразу подсчитал, сколько бы стоила эта же поездка на обычном топливе. По его мнению, владелец бензинового авто выложил бы за этот маршрут $55 ( 2250 грн), а водитель дизеля – $51 (2090 грн).

"Я был довольно удивлен тем, насколько экономичным оказался электромобиль по сравнению", – сказал блогер.

По его словам, чистая экономия составила не менее $36. Как отметил Бен, этих денег вполне хватило бы на обед в ресторане или даже на оплату отеля.

