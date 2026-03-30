Переговоры между США и Ираном могут состояться в Пакистане 'в ближайшие дни', – сообщает CNN

Пакистан заявил, что готов выступить хозяином и посредником в переговорах между США и Ираном "в ближайшие дни", сообщает CNN.

Издание пояснило, что такое заявление сделал министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар после четырехсторонней встречи в столице Пакистана – городе Исламабад – с участием министров иностранных дел Саудовской Аравии, Турции и Египта, посвященной деэскалации и прекращению войны на Ближнем Востоке.

Как сообщили изданию на прошлой неделе два высокопоставленных представителя администрации Трампа, чиновники Белого дома работают над организацией встречи в Пакистане для обсуждения путей выхода из войны в Иране.

"Пакистан будет рад выступить хозяином и посредником в проведении конструктивных переговоров между двумя сторонами в ближайшие дни с целью всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования текущего конфликта", – заявил министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар в своем заявлении по итогам второго раунда консультаций между четырьмя странами, состоявшегося в воскресенье, 29 марта, в Исламабаде.

Дар также отметил, что проинформировал прибывших с визитом министров о перспективах возможных переговоров между США и Ираном в Исламабаде. Он добавил, что министры иностранных дел Саудовской Аравии, Турции и Египта выразили "полную поддержку" этой инициативе.

Глава МИД Пакистана отметил, что как Иран, так и США "выразили полную поддержку и доверие к нашим усилиям", направленным на содействие переговорам.

Издание отметило, что Дар также сообщил, что провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, и они поддержали инициативу Пакистана.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предложил ему стать новым верховным лидером. Однако он отказался. По словам Трампа, Иран очень хочет заключить соглашение. Также глава Белого дома раскритиковал союзников по НАТО за недостаточную поддержку США в войне против Ирана. Трамп отметил, что "США никогда не забудут об этом очень важном моменте". Примечательно, что, по словам президента США, он ожидал худших последствий от военной операции против Ирана.

Также мы писали, что спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф заявил о том, что США посылают сигналы о возможных переговорах и в то же время планируют ввести свои сухопутные войска. Калибаф подчеркнул, что Иран готов ответить, если американские войска будут развернуты. Он добавил, что пока американцы будут требовать от Ирана капитуляции, их ответ будет отрицательным. Калибаф подчеркнул, что "Иран никогда не примет унижение".

Вас также могут заинтересовать новости: