'Миссия невыполнима': почему Иран не сможет потопить авианосец USS Abraham Lincoln

Даже прямое попадание ракеты вряд ли сможет потопить этого гиганта.

Авианосец США USS Abraham Lincoln использует многослойную противоракетную защиту, эскортные эсминцы и средства радиоэлектронной борьбы для нейтрализации угроз, и это делает потопление военного корабля практически невозможным. Портал Wionews объяснил, почему даже прямое попадание ракеты не поможет Ирану потопить этот 100-тонный корабль.

90 передовых боевых самолетов

Авианосец несет на борту авиагруппу, состоящую почти из 90 самолетов и вертолетов, включая истребители-невидимки F-35C и F/A-18E Super Hornet. Эти истребители постоянно патрулируют небо, перехватывая вражеские беспилотники и самолеты. Они действуют как передовой щит, нейтрализуя воздушные угрозы на расстоянии сотен миль.

Сотни отслеживаемых угроз

Сопровождающие эсминцы используют боевую систему "Эгис", самую передовую систему противоракетной обороны, действующую в настоящее время. Она может отслеживать и перехватывать сотни приближающихся крылатых и баллистических ракет одновременно. Эта система регулярно уничтожает вражеские снаряды задолго до того, как они достигнут непосредственной близости от авианосца.

Видео дня

3 смертоносных эскортных эсминца

Современный американский авианосец никогда не отправляется в одиночку во враждебный регион. USS Abraham Lincoln защищен специализированной авианосной ударной группой, в состав которой в настоящее время входят три тяжело вооруженных эсминца класса Arleigh Burke. Эти эскортные боевые корабли образуют непроницаемое оборонительное кольцо вокруг главного судна.

100-тысячетонная движущаяся крепость

Авианосец USS Abraham Lincoln имеет водоизмещение более 100 000 тонн и длину 333 метра. Оснащенный двумя ядерными реакторами, он движется со скоростью более 30 узлов. Эта постоянная высокоскоростная мобильность делает невероятно сложным для вражеских радаров наведение на военный корабль в открытом океане.

Сотни подавленных частот

Чтобы предотвратить попадание ракет в цель, авианосец использует самолеты EA-18G Growler для интенсивной радиоэлектронной борьбы. Эти самолеты шифруют линии связи противника и ослепляют вражеские радиолокационные системы по всему региону. Без четкого радиолокационного захвата приближающееся оружие не сможет точно поразить движущуюся цель в море.

50 выстрелов в секунду

Если ракета каким-то образом прорвет внешнюю оборону, авианосец полагается на свои собственные системы ближнего боя Phalanx. Эти автоматические, управляемые радаром пулеметы Гатлинга стреляют 20-миллиметровыми снарядами со скоростью 50 в секунду. Они создают плотную металлическую стену, чтобы уничтожать приближающиеся угрозы в качестве последней линии обороны.

25 тяжелых бронированных палуб

Даже прямое попадание вряд ли сможет потопить этого гиганта. Корабль построен из толстой стальной обшивки, имеет 25 палуб и сотни отдельных водонепроницаемых отсеков. Экипаж высококвалифицирован в области борьбы с повреждениями, мгновенно герметизируя затопленные участки, чтобы поддерживать корабль в полностью рабочем состоянии.

Ранее УНИАН рассказывал о крылатой ракете Qader – одной из ключевых систем береговой обороны Ирана, и мощном оружии против USS Abraham Lincoln. Дальность до 300 км, низковысотный полет и радиолокационное наведение позволяют ей оставаться незаметной и представлять угрозу даже для крупных кораблей.

Вас также могут заинтересовать новости: