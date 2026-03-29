Россияне сбросили авиабомбу на Краматорск: убили 3 человек, среди которых - ребенок

Среди погибших – 13-летний мальчик.

29 марта в обеденное время россияне нанесли авиаудар по Краматорску в Донецкой области. Погибли три человека, семеро ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram.

"По меньшей мере 3 человека погибли и 7 ранены в результате удара по Краматорску. Среди погибших – 13-летний мальчик. Раненые – в возрасте от 20 до 85 лет", – отметил чиновник.

По его словам, окончательное количество жертв и масштабы разрушений еще устанавливаются. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки.

"На месте работают все ответственные службы... Россияне в очередной раз целенаправленно бьют по мирному городу и убивают детей. Это сознательный террор против наших людей. За каждую разрушенную жизнь, за каждый уничтоженный дом они обязательно будут отвечать", – заявил Филашкин.

Как сообщал ранее УНИАН, 29 марта в Николаевской области РФ атаковала детский городок в одном из поселков Воскресенской территориальной общины. Ранения получили 10 человек, из них 8 детей, которые в это время находились в центре населенного пункта. В больнице скончалась одна из пострадавших – 13-летняя девочка, которая находилась в тяжелом состоянии.

Известно, что в ночь на воскресенье РФ атаковала ряд областей Украины. Так, ракета попала в Конотоп Сумской области. Мэр Артем Семенихин сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры и жилого фонда города. Также подверглась атаке Хмельницкая область, в результате чего возникли перебои с электроснабжением.

А накануне был нанесен массированный удар РФ по Одессе. Два человека погибли, более 10 получили ранения. В городе зафиксировано попадание в крышу здания одного из роддомов, в Приморском районе произошли значительные повреждения жилого фонда. В частности, в многоэтажках наблюдаются разрушения балконов, повреждения остекления и возгорания на верхних этажах.

