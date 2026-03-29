Танк КНДР получил систему активной защиты: что о ней известно

В Северной Корее утверждают, что система защиты работает на 100 процентов.

Оборонно-промышленный комплекс КНДР испытал свою разработку комплекса активной защиты бронированной техники, пишет военный портал "Милитарный".

Как сообщил обзорный проект KPA_bot, систему протестировали в Научно-исследовательском институте бронетанкового оружия Академии национальных оборонных наук при участии диктатора Ким Чен Ына.

В КНДР утверждают, что эффективность испытанной активной защиты достигает 100%. "На обнародованных кадрах зафиксирован обстрел тестовой боевой машины противотанковыми ракетами различных типов", – отметили авторы.

"В частности, продемонстрировано поражение в бортовую проекцию из ПТРК Bulsae-3, который считается копией российского "Корнета". Также осуществлялся обстрел в верхнюю полусферу ракетой, похожей на Bulsae-4", – говорится в статье.

Добавляется также, что испытательной платформой выступил новейший северокорейский танк M-2020 (2024).

"На самом деле точное название танка неизвестно – его назвали так по дате его первой демонстрации в 2020 году. Характеристики новой боевой машины международному сообществу тоже остаются неизвестными", – добавили авторы, описывая танк.

По внешнему виду танк напоминает смесь российской "Арматы" и американского Abrams. Аналитики предполагают, что машина имеет классическую боевую компоновку, экипаж из четырех человек, есть боекомплект первой очереди, который размещен в нише за башней, там же расположены выбивающие панели.

Вероятно, экипаж размещается аналогично американскому Abrams: слева в башне находится заряжающий. Такое расположение позволяет удобнее работать с боекомплектом в нише за башней. Командир и наводчик размещены в башне слева. У командира есть комбинированный прицел, наблюдение осуществляется поворотом всей башни, то есть прибор не является панорамным. Наводчик имеет аналогичное прицельное средство.

М-2020 (2024) дополнительно оснащается 30-мм автоматическим гранатометом и пусковой установкой на две противотанковые ракеты, которая, скорее всего, имеет два положения: походное и боевое.

"На танк установлен комплекс активной защиты, на бортах башни имеются два датчика лазерного облучения и четыре РЛС. Для уничтожения атакующего боеприпаса можно заметить 12 контрбоеприпасов, обеспечивающих круговую оборону боевой машины", – добавили аналитики.

Расположение радаров и ракет на М-2020 (2024) отдаленно напоминает китайский КАЗ серии GL: "Танк, вероятно, повторяет наработки своего предшественника под названием Сонгун-915, который, по мнению некоторых экспертов, соответствует уровню советских модификаций Т-72".

"Корейский танк получил гладкоствольную 125-мм пушку и двигатель мощностью 1200 лошадиных сил. На учениях была продемонстрирована динамическая защита бортов и башни. Как считается, она рассчитана на противодействие тандемным боеприпасам. Кроме того, МТВ танка, как и ниша за башней, прикрыты противокумулятивными решетками", – написали обозреватели.

Напомним, что Северная Корея провела испытания мощного твердотопливного двигателя для ракеты, которая потенциально может угрожать США. Максимальная мощность двигателя составляет 2500 килотонн, что превышает показатель в 1971 килотонну, зафиксированный во время аналогичных испытаний твердотопливного двигателя в сентябре.

Испытание было проведено в рамках пятилетней программы военной эскалации страны. Цели плана включают модернизацию "средств стратегического удара". Это включает межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести ядерные боеголовки и нацеленную на континентальную часть США.

Кроме того, армия Северной Кореи получила 50 новых 600-мм реактивных систем залпового огня. Не исключено, что ракеты на этих установках могут иметь ядерную боевую часть. Эти пусковые установки прошли испытания в конце января. Тогда было запущено четыре ракеты – они поразили цель, расположенную на расстоянии 358,5 км.

