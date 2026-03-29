Иран начал новую кампанию: добровольцев готовят к наземной операции США

В стране массово набирают людей из-за угрозы иностранного вторжения и активности силовиков в городах.

В Иране официально объявили о старте масштабной кампании по набору добровольцев, готовых к вооруженному противостоянию с американскими войсками. Как сообщает The Wall Street Journal, соответствующие призывы уже начали получать абоненты мобильной связи по всей стране.

Власти Исламской Республики объясняют такой шаг риском начала наземной операции со стороны США. В текстовом сообщении, которое рассылают гражданам, прямо указано на угрозу целостности государства.

"Одновременно с угрозами американо-сионистского врага в отношении островов и границ Ирана была начата национальная кампания "Джанфада", чтобы заявить о готовности защищать территорию страны", – говорится в тексте рассылки.

Ситуация внутри страны остается напряженной, о чем свидетельствуют сообщения с мест. В частности, жители центральных регионов заметили усиление мер безопасности.

Один из жителей Исфахана рассказал, что в субботу силовики в балаклавах установили контрольно-пропускные пункты в городе и соседних населенных пунктах.

По мнению наблюдателей, такие действия могут быть реакцией на сообщения о возможной подготовке США к решительным действиям против Ирана. В настоящее время официальный Тегеран пытается максимально мобилизовать население для кампании "Джанфада" или "Жертвование жизнью".

Эскалация конфликта и ядерные риски

Ранее УНИАН писал, что иранская сторона осуществила ракетно-дроновую атаку на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии, в результате которой был уничтожен редкий американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry AWACS, один из всего 16 таких в составе ВВС США, стоимостью около полумиллиарда долларов.

Добавим, что в стране может активизироваться разработка ядерного оружия после ликвидации верховного аятоллы, поскольку именно он годами удерживал страну от последнего шага в создании реальной бомбы, наложив запрет на ее создание.

Теперь эксперты CNN отмечают, что смерть Хаменеи открывает путь для более радикальных фракций режима и части элиты пересмотреть эту доктрину, а публичные дискуссии в Иране уже направлены в этом направлении. По имеющейся информации, Иран располагает более чем 400 кг высокообогащенного урана, которого достаточно для изготовления нескольких ядерных устройств.

Вас также могут заинтересовать новости: