Елена Тополя призналась, что похудела: какой вес у певицы сейчас

Артистка также назвала причину потери веса.

Известная украинская певица Елена Тополя откровенно рассказала о своем весе.

В начале марта артистка признавалась, что весила 46 килограммов. Однако, по ее словам, из-за напряженного гастрольного графика, стресса, развода и обвинений в причастности к мобилизации скандального блогера Беспалова, она похудела.

"Я так обрадовалась, что у меня уже 46 кг. А потом взвесилась – 44 кг. Ну, ничего. Это из-за гастролей – два дня и два килограмма нет. Какой вес комфортный? Хотя бы 48 кг", – отметила Тополя в интервью для Blik.

Елена добавила, что весила минимум 41 килограмм три года. Сейчас она не хочет, чтобы вес снижался до критической отметки, и рассказала, что ей помогает набирать килограммы.

"Набираю вес, когда у меня есть время поспать – мой организм просто расслабляется. Сохраняет все, что съела, потому что он же просто не успевает. Очень активная физическая нагрузка всегда, беготня, эмоциональное состояние очень выматывает. А у меня так, что я просто не могу есть. Это нервная такая реакция. Впрочем, очень много пью воды", – рассказала исполнительница.

