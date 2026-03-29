Как легко избавиться от накипи в чайнике: простые домашние методы без химии

Эти способы будут безопасны как для вашей чайника, так и для здоровья.

Беловатый налет, который появляется внутри чайника, образуется под воздействием высокой температуры из минеральных веществ, а именно кальция и магния. Таким образом, игнорирование накипи может привести к выходу прибора из строя, а также к более высоким счетам за электроэнергию. Как пишет hazipatika, для чистки чайника вместо дорогих химических средств следует использовать традиционные, природные методы, которые безопасны для всех.

Борьба с накипью в домашних условиях

Для удаления стойкого накипи не нужны сильные моющие средства, поскольку почти на каждой кухне есть ингредиенты, обладающие хорошими очищающими свойствами. Одним из самых известных решений является использование лимонной кислоты, которая эффективно растворяет накипь.

Для этого вам нужно насыпать 2-3 столовые ложки лимонной кислоты в чайник, залить водой, а затем вскипятить. Оставьте все на 30 минут, чтобы кислота растворила отложения минеральных веществ.

"Подобного результата можно достичь и с помощью пищевой соды. Достаточно одной-двух столовых ложек: после закипания воды примерно через 15 минут не только растворится накипь, но и исчезнут неприятные запахи, образующиеся в приборе", - посоветовали в материале.

Также можно использовать свежий лимонный сок, залив его водой и вскипятив, после чего нужно подождать не менее часа.

"Этот метод основан на природных кислотах и эфирных маслах, содержащихся во фруктах: он оставляет после себя свежий аромат, не повреждая нагревательный элемент или внутреннюю поверхность прибора", - объяснили в издании.

После использования пищевой соды или цитрусовых важно несколько раз тщательно промыть чайник свежей водой.

"Важно во время чистки избегать использования металлических щеток и острых предметов, поскольку они могут легко поцарапать поверхность, что впоследствии может привести к еще более быстрому образованию накипи. Однако самым эффективным решением является профилактика: например, стоит использовать воду, очищенную с помощью фильтрующего кувшина, которая содержит меньше минеральных веществ. Также имеет большое значение, если после заваривания чая всегда выливать остатки горячей воды, а затем оставлять чайник с открытой крышкой, чтобы он полностью высох", - подытожили в публикации.

Другие советы экспертов

