Сокровище без корабля: в озере Швейцарии обнаружили римский груз, пропавший 2000 лет назад

На дне Невшательского озера (Швейцария) водолазы обнаружили предметы, которые осели там после того, как судно затонуло много лет назад, несмотря на то, что сам корабль уже исчез. Первая подсказка относительно этих предметов появилась благодаря аэрофотосъемке, которую использовали для наблюдения за дном озера и его затопленным наследием. Об этом пишет Indian Defence Review.

"Этот снимок стал поводом для исследовательских погружений, а затем и для первой экспедиции по раскопкам в марте 2025 года. На поверхность всплыл не разбросанный набор обломков, а хорошо сохранившаяся группа предметов, лежавших на дне озера в порядке, который все еще напоминал движение, упаковку и транспортировку", - рассказали в издании.

Груз, переживший корабль

Основной находкой является исключительный римский груз с затонувшего корабля, датируемый 20-50 годами н.э. Представители властей в Невшателе заявили, что эта коллекция является уникальной для Швейцарии и внутренних вод к северу от Альп как по состоянию сохранности, так и по ассортименту товаров, входящих в ее состав. В целом археологи имеют дело с сотнями предметов, которые отражают рабочий груз торгового рейса.

Видео дня

"Большую часть груза составляют керамические сосуды. Археологи сообщили о нескольких сотнях неповрежденных предметов столовой посуды, в частности тарелок, чашек и мисок, изготовленных в регионе Швейцарского нагорья. Наряду с ними были амфоры, в которых когда-то перевозили оливковое масло, импортированное из Испании, что свидетельствует о том, что товары, перевозившиеся через озеро Невшатель, были связаны с более длительными торговыми маршрутами, а не только с местным обменом", - объяснили в публикации.

Также на месте раскопок была найдена посуда, инструменты и предметы, связанные с повседневной жизнью на борту. Археологи обнаружили части упряжи и повозок, хорошо сохранившиеся колеса, которые эксперты описали как единственные римские образцы такого типа, сохранившиеся в Швейцарии.

"Эта комбинация имеет значение, поскольку указывает на транспортную систему, которая не останавливалась на берегу. Груз мог транспортироваться по озеру, а затем продолжать путь по суше, используя ту же сеть сообщений", - добавляют в материале.

Кроме того, среди находок были мечи, которые в официальном заявлении определили как глейвы, из-за чего можно предположить: затонувшее судно, скорее всего, было гражданским торговым кораблем, который двигался в сопровождении военного эскорта.

"Это не превращает судно в военный корабль, но добавляет новое измерение к представлению о судоходстве на озере Невшатель в раннеримский период", - пишет Indian Defence Review.

В то же время власти Невшателя заявили, что груз находился в отличном состоянии, однако также предупредили, что ему угрожают непосредственные риски из-за эрозии дна озера, швартовки прогулочных лодок у берега и преднамеренного хищения. Поэтому во время раскопок проводилось выборочное извлечение находок после их документирования, а не оставляли весь комплекс на месте.

Прежде чем люди увидят большую часть этого материала, каждый предмет должен пройти консервационно-реставрационную обработку, необходимую для того, чтобы сохранить находки в нормальном состоянии.

Другие интересные находки

Как писал УНИАН, ранее в Норвегии нашли дубовые бочки XVII века, которые раскрывают тайны строительства города. Отмечается, что вокруг бочек и на их дне были найдены известняковые глыбы, а сверху - строительный мусор.

Также сообщалось, что в США ученые обнаружили самую древнюю в мире окаменелую кожу рептилии. В частности, исследователи смогли идентифицировать чешуйки и морщины в окаменелости, которые напоминают такие у современных крокодилов.

Вас также могут заинтересовать новости: