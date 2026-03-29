Страны Персидского залива заинтересованы в украинских дронах-перехватчиках, – The Telegraph

Украина может воспользоваться этой возможностью на переговорах о прекращении войны с Россией.

В относительно спокойные ночи Украина отражает атаку как минимум 100 российских "Шахидов", но чаще их в два-четыре раза больше. Параллельно с этим Москва запускает крылатые и баллистические ракеты. И в последние 4 года это была уникальная проблема, с которой сталкивался Киев.

Об этом пишет The Telegraph, отмечая, что сейчас ситуация изменилась. И уже около 10 стран Ближнего Востока находятся под ударами иранских "Шахедов". И в этом Украина увидела возможность, предлагая странам региона, а также президенту США Дональду Трампу, помощь в борьбе с этими дронами.

Издание отмечает, что системы противовоздушной обороны этих стран оказались не готовы к борьбе с "Шахедами". Журналисты пишут, что эти БПЛА частично похожи на классические крылатые ракеты, однако ключевым отличием является их стоимость – от $30 до $50 тыс. И в первые дни войны страны Персидского залива сбивали эти дроны с помощью Patriot, стоимость ракет которых в 20 раз превышает стоимость "Шахедов". Украина же не может себе позволить поступать так же.

Вместо этого для сбивания "Шахедов" Украина разработала ряд собственных решений. И самой большой инновацией является замена дорогих ракет-перехватчиков на дешевые дроны-перехватчики. По данным The Telegraph, большинство стран Персидского залива заинтересованы в покупке украинских систем для противодействия иранским дронам.

Представитель одной из компаний-производителей этих дронов заявил, что они готовы отправить на Ближний Восток от 5 000 до 10 000 дронов, если между Киевом и государствами Персидского залива будут заключены соглашения. И это, по словам представителя компании, не повлияет на внутренние поставки.

Журналисты отмечают, что заключенные между Украиной и странами Персидского залива соглашения предусматривают не только продажу дронов-перехватчиков, но и предоставление экспертной поддержки по их использованию. В свою очередь, Украина может запросить у этих стран перехватчики для ракет. Издание напомнило, что в январе Саудовская Аравия разместила заказ в США на 730 современных перехватчиков и другое оборудование в рамках соглашения на сумму $9 млрд.

В то же время, пишет издание, украинский президент Владимир Зеленский может планировать получить еще одну услугу от Эр-Рияда. На фоне переговоров при посредничестве США, которые в последние месяцы зашли в тупик, Украина может надеяться на помощь от Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.

"Многие из них намеренно не занимают позиции по поводу войны в Украине, решив вместо этого выступать в роли нейтральных посредников. Если Трамп не смог выйти из тупика, смогут ли лидеры стран Персидского залива убедить Россию смягчить свои требования?", – добавляет издание.

Сотрудничество между Украиной и странами Ближнего Востока

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина заключила соглашение с арабскими странами о совместном производстве оружия сроком на 10 лет. Договоренность, в частности, будет касаться обмена опытом и дефицитными товарами, которых нет в той или иной стране.

Также президент отметил, что в ответ на военную помощь Украина пытается договориться со странами Ближнего Востока о поставках дизельного топлива. По словам президента, в Украине возможен дефицит дизельного топлива на 90%. А от него критически зависят сельское хозяйство и грузовые перевозки.

