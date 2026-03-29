Иран нанес комбинированный удар по одному из крупнейших алюминиевых заводов в мире

Иран нанес удар по одному из заводов компании Emirates Global Aluminium (EGA) в Абу-Даби. В результате атаки ранены несколько сотрудников, сообщает Financial Times.

Отмечается, что удар был нанесен ракетами и дронами по заводу Al Taweelah в Абу-Даби на следующий день после того, как два крупнейших сталелитейных завода Ирана подверглись атакам.

В издании напомнили, что EGA является одним из крупнейших в мире производителей алюминия. В прошлом году завод в Аль-Тавиле произвел 1,6 млн тонн литого металла.

Также журналисты отметили, что EGA находится в совместной собственности Mubadala, одного из суверенных инвестиционных фондов Абу-Даби, и Investment Corporation of Dubai.

Кроме того, в издании добавили, что автопроизводители еще на прошлой неделе начали активно закупать алюминий, опасаясь, что конфликт ограничит его поставки из региона Персидского залива.

Иран атаковал международный аэропорт Кувейта

Напомним, что ранее иранские дроны атаковали международный аэропорт Кувейта. На месте ударов вспыхнул крупный пожар.

В результате атаки повреждения получили радиолокационная система аэропорта и несколько топливных резервуаров. За последние 24 часа по Кувейту было запущено в общей сложности 15 иранских дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: