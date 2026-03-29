Трое военнослужащих ВСУ откровенно рассказали, почему пошли в СЗЧ и как изменилась их жизнь

Все они сейчас служат в 108-м батальоне горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Часть военных, прибегающих к самовольному оставлению части (СЗЧ), впоследствии возвращаются на службу. Об истории трех таких военнослужащих, которые сейчас служат в 108-м батальоне горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", рассказывается в материале "Суспільного Чернівці". Они, в частности, рассказали, почему решили уйти в СЗЧ и как изменилась их служба сейчас.

Кейси

25-летний военный с позывным Кейси родом из Ивано-Франковской области. До СЗЧ был боевым медиком взвода – оказывал первую домедицинскую помощь непосредственно в окопах. Говорит, что одной из причин самовольного оставления были конфликты с командованием.

"Были случаи, когда я выходил на эвакуацию по рации. Мне нужно было доложить о состоянии: что делать дальше. Я не мог выйти на эвакуацию, потому что командование захватывало канал и выпытывало – кто, как, где и почему ранен. Мне это начало надоедать", – рассказал он.

К тому же, говорит, "сорвал" спину, а в колене был разрыв. Однажды "Кейси" примерно километр тащил мужчину, который весил 120 кг, хотя сам боевой медик весил 65.

По его словам, ему отказывали в направлении на МРТ. В военном госпитале, куда он обратился во время отпуска, врачи сказали, что нужно лечить позвоночник, мол, если этого не сделать, ноги могут "отказать". Поэтому из отпуска так и не вернулся в часть. Говорит, что побратимы отнеслись к этому нормально. Пробыл в СЗЧ почти месяц. Лечиться не мог, потому что ни одна больница не принимала без направления:

"Из СЗЧ я вернулся добровольно. Когда на полигоне узнали, что я боевой медик с опытом, то многие хотели забрать меня к себе".

У военного было много знакомых из "Эдельвейса". Там сказали, что нужны пилоты. Так он стал пилотом ударных БПЛА и сейчас находится на Донецком направлении. Говорит, чувствует себя лучше, ведь эта работа не требует такой физической нагрузки, как раньше.

"О решении пойти в СЗЧ не жалею. Все делается к лучшему", – добавил Кейси.

Самурай

33-летний Самурай родом из Черкасской области, мобилизован в 2024 году. На Донецком направлении был командиром отделения противотанкового взвода. Говорит, что за полтора месяца бригада понесла много потерь:

"Хотя это были другие подразделения, но все равно тяжело терять людей, даже если мало времени провел с ними. Появилась информация, что руководитель группы должен передать нас в подчинение другим бригадам. Не было уверенности, что следующий выход для нас не закончится так же большими потерями. Посоветовались с ребятами и целенаправленно ушли в СЗЧ, чтобы перевестись в опытную бригаду, потому что нас так просто никто бы не отпустил".

Пробыл в СЗЧ три месяца. Говорит, тогда перевелось почти все отделение. О решении не жалеет. Впоследствии ребята связались с рекрутером 108-го батальона.

Сейчас находится на Донецком направлении. Общается с семьями пропавших без вести, пленных или погибших военных, помогает с документами. Говорит, что общение с родными – это всегда сложно, потому что на эмоциях.

Пиченка

35-летний Эдуард с позывным Пиченька мобилизован в сентябре 2024 года, родом из Киевской области. Попал в разведывательную роту, управлял дронами. Говорит, ему это даже "зашло". Ушел в СЗЧ, потому что не устраивала система выплат в бригаде.

"Примерно три месяца не платили ни зарплату, ни боевые. Одна зарплата пришла в декабре. Я спрашивал причины. Мне сказали, что обучение я проходил в другой части учебного центра, хотя бригада была одна. А когда перевели в боевое подразделение, то это была совсем другая часть", – говорит он.

Эдуард понял, что не хочет там находиться. Побратим порекомендовал ему 108-й батальон бригады "Эдельвейс", дал контакты. Так он смог в январе прошлого года перевестись во взвод "Аркан":

"Я пошел в армию и не мог обеспечить семью. Похоже, будто пошел на войну, но за деньги. Однако здесь на первое место я ставлю потребности близких, а не свои, поэтому так и поступил".

Эдуард говорит, что когда был дома, то понимал, что не хочет искать какую-то работу, к тому же не мог прятаться.

"Многое переосмыслил. Увидел, как отличается жизнь в Киеве и на фронте. Хотя я же раньше не хотел идти на войну. Побратимы стали родными людьми. Ты всегда знал, что, возможно, завтра кто-то из них спасет тебе жизнь", – рассказал военный.

Сейчас он служит в роте беспилотных авиационных комплексов, управляет ретранслятором – передает видеосвязь и управление на FPV-дрон. Работает в паре с пилотами FPV.

Проблема СЗЧ в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, большинство военных уходят в СЗЧ еще во время обучения, поскольку, по словам офицера батальона "Свобода" Маргариты Омеляненко, на этапе БЗВП человек сталкивается с неизвестностью, и это его демотивирует. В связи с этим, считает она, самый важный вопрос, который нужно решить, – это качественная подготовка к реальной войне, мол, новобранцам должны давать знания, соответствующие современным боевым действиям

Также, по мнению народного депутата Соломии Бобровской, нельзя решать вопросы СЗЧ с помощью наказаний. Она напомнила, что ранее парламент принял закон о более жестком подходе – срок наказания был увеличен с 8 до 10 лет. "Мы фактически посадили их на более длительный срок, чем убийц или террористов... Одни "кнуты" – это не работает. Должна быть логика, разбивка и градация людей: почему пошел в СЗЧ, в каком состоянии, сколько лет они служат", – сказала она.

