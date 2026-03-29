Путин не рискнет напасть на Эстонию, у него другая стратегическая задача, - Климкин

Российский диктатор может прибегнуть к провокациям в Европе только в том случае, если почувствует угрозу для своего режима, считает дипломат.

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину невыгодно реализовывать сценарии в стиле "Нарвской народной республики" в Европе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины (2014–2019 гг.) Павел Климкин в эфире Свобода.Live.

"У него задачи гораздо амбициознее. Он хочет говорить с отдельными странами. Он не хочет иметь перед собой объединенную Европу, особенно ту, которая нас поддерживает. Он прекрасно понял, что Украину сломить при поддержке Европы невозможно. То есть эту поддержку нужно убрать. Так же как Европа будет гораздо уязвимее без Украины в другом смысле, асимметричном, но тем не менее", – сказал Климкин.

Он отметил, что провокация такого уровня в европейской стране заставит западных союзников вновь объединиться. Это, в частности, коснется и Соединенных Штатов, которые не смогут проигнорировать инцидент. Мол, президент США Дональд Трамп "должен реагировать, поскольку это часть НАТО, поскольку он не хочет и не будет выглядеть слабаком".

Видео дня

"Очень много договоренностей, которые критически нужны Путину для стабилизации и режима, и экономики, пойдут, извините, в задницу. Зачем это Путину? Протестовать против НАТО? Лучше перезагрузить Европу, чтобы НАТО как такового, в принципе, в классическом смысле не было. И, на мой взгляд, это стратегическая задача, которую он перед собой ставит", – пояснил Климкин.

Дипломат считает, что Путин и в дальнейшем будет применять тактику запугивания Европы, в частности, разрабатывая оружие средней дальности или увеличивая армию до полутора миллионов человек. Однако на провокацию Кремль может пойти, только если почувствует непосредственную угрозу действующему режиму. И эти провокации, по его словам, могут происходить путем наращивания вооружения в Беларуси или запусков дронов по РФ. Однако рисковать из-за Нарвы, по мнению дипломата, Кремль не будет.

"Хотя в Нарве ситуация непростая. Один из бывших наших послов в Эстонии господин Виктор Крыжановский мне когда-то рассказывал: он приехал выступать в Нарве перед студентами, и там один мужчина поднимает руку и говорит: "Господин посол, хочу задать вам вопрос. Как вы прокомментируете высказывание нашего президента…?". И цитирует Путина. То есть он сидит себе в Нарве, имеет гражданство Эстонии, но он на русском языке выступает, поднимает руку и цитирует Путина как "нашего президента". Поэтому Нарва – это уязвимый момент для Эстонии. Эстонцы об этом прекрасно знают. Они над этим работают. Ну, как по мне, не совсем достаточно, но достаточно последовательно и преданно", – отметил Климкин.

В то же время он отметил, что Европе важно готовиться не к боям за Нарву, а к тому, что она должна стать важным игроком в сфере безопасности.

"К сожалению, сегодняшние общества не готовы к внутренней мобилизации. Если Путин начнет какую-то "Нарву", то это точно приведет к мобилизации, как Украина привела к первому этапу этой мобилизации. Будет больше вкладываться не только в оружие, но и в менталитет людей. Немцы, шведы или голландцы могут купить или произвести самое современное оружие. И у них для этого есть потенциал, который они пока что далеко не реализовали, к сожалению. Но как поднять эмоции? Вот "Нарва" поднимет эмоции сразу. Захочет ли Путин поднять уровень этой эмоции мобилизации? Вот мой ответ опять же: нет, если он не почувствует угрозы своему режиму", – подытожил Климкин.

Планы РФ в отношении Европы: что известно

В середине марта издание Bild сообщало, что в РФ начали активно пропагандировать идею создания "Народной республики Нарва" из приграничного города на востоке Эстонии с большим количеством русскоязычного населения. На фоне этого в социальных сетях начали появляться призывы к эстонцам совершать акты саботажа и вооружаться, чтобы провозгласить "Народную республику Нарва".

