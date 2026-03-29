Во время Второй мировой США построили авианосец, который сегодня не в состоянии повторить

В 1941–1945 годах США "лепили" новые авианосцы как пирожки, а теперь не могут отремонтировать даже те, что уже есть.

Война с Ираном выявила значительные недостатки в военном планировании и технических возможностях армии США, которые до этого мало кто замечал. И это сильно контрастирует с тем, как США сумели резко увеличить свой военный потенциал во время Второй мировой войны.

Обозреватель по вопросам обороны Исаак Зейтц в статье для 19fortyfive пишет, что когда-то США смогли построить десятки авианосцев за считанные годы, тогда как сегодня даже обслуживание одного корабля затягивается на месяцы.

По словам Зейтца, в 1940-х годах США осуществили беспрецедентную мобилизацию промышленности. После краха межвоенных морских соглашений и начала глобальной войны строительство авианосцев стало вопросом выживания государства. Конгресс обеспечил стабильное и масштабное финансирование, а судостроительные верфи получили долгосрочные заказы. Это позволило быстро расширять производство и сосредоточиться не на экономии, а на скорости.

В результате было санкционировано строительство 32 авианосцев класса "Эссекс", из которых 24 были достроены, а 17 успели ввести в эксплуатацию до окончания войны.

"Это не было случайностью – такая система была сознательно создана и поддержана мощной промышленной базой", – пишет автор.

Важную роль сыграл и принцип параллельного производства: корабли строились одновременно на нескольких верфях, что обеспечивало гибкость и устойчивость к сбоям.

Аналитик отмечает, что сами авианосцы проектировались с учетом максимальной простоты производства. Использовались стандартизированные решения, а также осторожный подход к внедрению новых технологий. Такая стратегия позволила быстро обучить рабочих и сократить время строительства каждого следующего корабля. Кроме того, эти корабли были рассчитаны на боевые повреждения и быстрый ремонт, что также повышало их эффективность.

Зато современная ситуация выглядит совсем иначе. Зейтц отмечает, что сейчас даже плановое техническое обслуживание авианосцев сопровождается значительными задержками. Например, ремонт одного корабля может откладываться на месяцы или даже годы. Современное американское производство и обслуживание военных кораблей, по мнению аналитика, "находится в плачевном состоянии".

Одной из ключевых проблем является ограниченная инфраструктура. Если во время Второй мировой войны у США была разветвленная сеть верфей, то сегодня обслуживание атомных авианосцев зависит лишь от четырех государственных предприятий. Они сталкиваются с изношенными мощностями, перегруженными доками и устаревшим оборудованием. Даже увеличение финансирования не позволяет быстро решить эти проблемы.

Ситуацию осложняет и дефицит кадров. Как объясняет обозреватель, современные верфи вынуждены конкурировать за работников на сложном рынке труда, где физически тяжелая работа часто оплачивается хуже, чем альтернативные варианты. Высокая текучесть кадров и длительный период обучения приводят к потере опыта и дальнейшим задержкам.

Отдельно автор обращает внимание на рост технологической сложности современных кораблей. Новейшие авианосцы оснащены большим количеством передовых систем, которые повышают их боевые возможности, но в то же время затрудняют обслуживание.

Подводя итог, Зейтц указывает на более глубокие структурные причины нынешних трудностей. Во второй половине ХХ века США в значительной степени перенесли промышленное производство за границу, что подорвало внутреннюю индустриальную базу. Хотя это имело экономические преимущества, стратегически страна потеряла часть своих возможностей.

