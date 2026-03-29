Страны НАТО допускают опасную ошибку при закупках оружия, – Business Insider

Каждая страна НАТО обращается к производителю со своими специфическими требованиями.

Даже после 70 лет усилий по стандартизации и унификации вооружений в армиях НАТО страны-члены до сих пор продолжают требовать от оружейников уникальных технических решений, что замедляет накопление запасов и делает их дороже. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на помощницу генсека НАТО по вопросам оборонной промышленности, инноваций и вооружений Тарью Яаколу.

По ее словам, наиболее экономически выгодным подходом является коллективная закупка вооружения, однако на практике союзники часто действуют отдельно.

"Когда я общаюсь с представителями промышленности, они постоянно говорят, что многие страны до сих пор обращаются к ним индивидуально со своими требованиями. И этого следует избегать", – подчеркнула Яакола во время выступления в аналитическом центре Chatham House.

Она подчеркнула, что параллельная разработка нескольких схожих систем разными государствами приводит к распылению ресурсов и повышению стоимости каждой единицы техники. Вместо этого, по ее словам, союзникам стоит "смотреть, насколько мы можем сотрудничать и работать вместе". Кроме того, совместные системы вооружения значительно облегчают взаимодействие войск во время боевых действий.

"Мы должны убедиться, что используем деньги налогоплательщиков максимально эффективно", – отметила чиновница, упомянув, что расходы в оборонном секторе растут быстрее, чем в гражданском.

В качестве примера успешной кооперации Яакола привела производство ракет-перехватчиков для системы Patriot, где уже расширяется совместное производство, в частности в Германии. В то же время, по ее оценке, потенциал для углубления сотрудничества значительно больше.

Как писал УНИАН, одной из главных опасностей, с которой сталкиваются страны НАТО, является риск прямого столкновения с Россией. Эксперты предупреждают, что такая перспектива может стать реальностью уже "в ближайший год-полтора", а не в отдаленной перспективе.

В то же время Альянс сталкивается с проблемой нехватки ресурсов и распыления усилий. Война на Ближнем Востоке уже влияет на способность союзников поддерживать Украину, заставляя их выбирать между различными направлениями оборонных поставок.

